Las coincidencias en los testimonios sobre Ricardo Bonilla por el escándalo de la UNGRD

Con la reciente declaración de María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ante la Fiscalía General de la Nación, ya son tres los testimonios que vinculan al alto funcionario con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Noticias Caracol conoció, en exclusiva, el testimonio clave entregado por Benavides, en la cual afirmó que el ministro Ricardo Bonilla sabía lo que ocurría. “El me usó, él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso lo necesitaban allá adentro”, señaló la exasesora.

Las coincidencias en los testimonios

Antes de que se conociera el testimonio de María Alejandra Benavides, ya se había hecho público las versiones entregadas por Sneyder Pinilla y Olmedo López. Estas tres personas afirman ante las autoridades competentes que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habría sido quien, supuestamente, dio las instrucciones para sobornar a los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

Además, las investigaciones cruzadas entre la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia han revelado coincidencias en algunas fechas de reuniones, conversaciones de WhatsApp y lo que ambas entidades han identificado como movimientos atípicos ocurridos entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre de 2023.

El primero en hacer estos señalamientos fue Olmedo López, quien rindió testimonio ante la Corte Suprema de Justicia el pasado 25 de junio de 2024.

"En entrega de contratos dirigidos a cambio de lograr el propósito en la Comisión, que el ministro logre el propósito: o saque adelante su proyecto de ley o el tema de interés que corresponda a su cartera. Pero es a congresistas, no a ciudadanos", expresó López ante la Corte, en material revelado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.

Según el exdirector de la UNGRD, el ministro de Hacienda sería el principal coordinador de una presunta operación para comprar la función legislativa de algunos congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Esta versión fue confirmada por Sneyder Pinilla.

"El ministro había direccionado que estos contratos, estos tres contratos de Cotorra, Saravena y el Carmen de Bolívar, se hacían y aparte el doctor Olmedo me dijo que eran 200 mil millones de pesos más", señaló Pinilla en su declaración ante la Fiscalía.

El exsubdirector de Manejo de Riesgo de la UNGRD también declaró que tuvo una conversación directa con Ricardo Bonilla, durante la cual este le habría advertido que, si no se concertaban los tres contratos en cuestión, los proyectos en trámite en la Comisión de Crédito Público podrían colapsar.

"Él (el ministro de Hacienda) me llama a los 4 minutos, me llama a las 6:10. Doctora, yo nunca me había hablado con el ministro. Ese señor me llamó y me dijo: 'Hola, subdirector. Hermano, estoy llamando al doctor Olmedo y no contesta'. Yo le digo: 'Doctor Ricardo Bonilla, es que estamos acá en una marcha, una gente que llegó de todas las partes del país'".

Ante la respuesta, este le habría dicho: "Hermano, entienda que se van a caer los créditos de la Nación si no salen esos contratos".

A estas versiones se suma ahora la de Alejandra Benavides, una figura clave por su cercanía al ministro Ricardo Bonilla. Ante el ente investigador, ella aseguró que el jefe de la cartera estaba plenamente consciente de los movimientos ilícitos que se llevaban a cabo.

La respuesta de Ricardo Bonilla

Ante esta nueva versión, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, declaró a la Unidad Investigativa de Noticias Caracol que, por recomendación de su abogado representante, no emitirá comentarios al respecto en el marco de la investigación.

Sin embargo, en su cuenta de X, Bonilla dijo: "Respeto el trabajo de la Fiscalía y confío en demostrar que eventualmente puedo cometer errores, pero no delitos", escribió Bonilla en su cuenta de X. "Nunca he jugado a esquivar la ley. Mi compromiso con el presidente y las finanzas públicas sigue intacto y no será afectado por esta situación", añadió.

La semana que viene es clave, pues el 2 de diciembre de 2024 inician los llamados a indagatoria a los 6 congresistas citados por la Corte Suprema de Justicia. La primera persona que va a asistir a la diligencia será Karen Manrique.

Al día siguiente, el 3 de diciembre, se reanudará la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones.

