Las imágenes que dejan inundaciones en La Calera este domingo: vías y viviendas afectadas

Las fuertes precipitaciones registradas durante la tarde de este domingo 26 de abril de 2026 generaron emergencias en distintos sectores del municipio de La Calera, en el departamento de Cundinamarca. Las autoridades locales reportaron inundaciones en vías principales, encharcamientos en zonas residenciales y afectaciones en al menos tres viviendas, especialmente en áreas cercanas a quebradas que aumentaron su caudal tras las lluvias.

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Uno de los puntos más afectados fue el sector conocido como vereda El Triunfo, donde el agua proveniente de una quebrada cercana ingresó a terrenos y viviendas. Las autoridades locales indicaron que, aunque la vía principal que conecta a Bogotá con La Calera se mantuvo habilitada en la mayor parte del tiempo, se presentaron momentos de dificultad por encharcamientos y reducción del flujo vehicular. En coordinación con los equipos de tránsito, se implementaron medidas temporales para mejorar la movilidad.



Fuertes lluvias provocan emergencias en La Calera, Cundinamarca

Los reportes indican que al menos tres viviendas presentaron afectaciones por encharcamiento interno. En estos casos, el ingreso de agua obligó a las familias a retirar pertenencias y realizar limpieza básica mientras llegaban las unidades de atención. Los organismos de socorro, incluyendo el Cuerpo de Bomberos y equipos de Gestión del Riesgo, fueron desplegados en el territorio para atender las diferentes emergencias.

Las emergencias no se limitaron al casco urbano o a la vía principal. En la zona rural, específicamente en la vereda El Triunfo, La Calera, se registraron afectaciones más complejas. Allí, el aumento del caudal de una quebrada provocó el desbordamiento parcial del afluente, lo que generó inundaciones en predios y lotes cercanos. Estas son las que dejan imágenes de las inundaciones:



Este es el panorama en la vereda El Triunfo, en La Calera, donde hay lotes anegados por la creciente de una quebrada que pasa por la zona.



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Tres viviendas presentaron afectaciones tras lluvias en La Calera

La administración municipal informó que las acciones de respuesta se activaron desde el inicio de las lluvias y que el objetivo principal ha sido atender los puntos críticos y reducir los riesgos para la población. También se indicó que se mantiene el seguimiento a las condiciones climáticas, teniendo en cuenta la posibilidad de nuevas precipitaciones en la región.

"Entre las situaciones atendidas, se reportaron inundaciones en la avenida principal, donde en articulación con la Secretaria de Tránsito se implementó un contraflujo para facilitar la movilidad. Actualmente, la situación ya se encuentra controlada en el sector de Las Arepas.

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La Alcaldía municipal informó que la situación general fue atendida de manera coordinada entre diferentes entidades, que permanecieron en el terreno durante las horas críticas. Estas labores incluyeron la evaluación de puntos de riesgo, apoyo a familias afectadas y verificación del comportamiento de las quebradas cercanas.

"Así mismo, se reportan tres viviendas afectadas por encharcamientos, las cuales están siendo atendidas por los organismos de socorro. Desde el primer momento, unidades del Cuerpo de Bomberos, Gestión del Riesgo y demás entidades competentes han estado desplegadas en el territorio".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co