Pico y placa en Bucaramanga: así regirá en la última semana de abril 2026

La medida de pico y placa en Bucaramanga continúa vigente entre el 6 de abril y el 4 de julio de 2026, según la programación establecida por la Dirección de Tránsito. Para la semana comprendida entre el lunes 27 de abril y el domingo 3 de mayo, estas serán las restricciones para vehículos particulares y públicos (con excepciones específicas).



Así aplica entre semana

De lunes a viernes, la medida rige en el horario de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., con la siguiente rotación:

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Lunes 27 de abril: placas terminadas en 9 y 0

placas terminadas en Martes 28 de abril: placas terminadas en 1 y 2

placas terminadas en Miércoles 29 de abril: placas terminadas en 3 y 4

placas terminadas en Jueves 30 de abril: placas terminadas en 5 y 6

placas terminadas en Viernes 1 de mayo: no aplica por ser día festivo

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¿Cómo funcionará para el fin de semana?

El sábado 2 de mayo también aplica pico y placa, en el horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.. Para este día, la restricción corresponde a las placas terminadas en 3 y 4. El domingo 3 de mayo no aplica la medida de pico y placa en la ciudad.



Tenga en cuenta

La restricción aplica para vehículos de servicio particular y público, con excepción de:

Servicio público individual tipo taxi

Vehículos oficiales

Diplomáticos y consulares

Vehículos con matrícula extranjera o de importación temporal

(Más información de interés: Ideam advierte aumento de lluvias en Colombia para el último fin de semana de abril)

Esta programación hace parte de la Resolución 854 del 30 de diciembre de 2025, que regula la movilidad en la capital santandereana durante este periodo.



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