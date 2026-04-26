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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Pico y placa en Bucaramanga: así regirá en la última semana de abril 2026

Pico y placa en Bucaramanga: así regirá en la última semana de abril 2026

Agéndese para saber cuándo puede salir y evítese sanciones por infringir las medidas.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 26 de abr, 2026
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Pico y placa en Bucaramanga operará así en la semana del 16 al 21 de junio de 2025
Pico y placa en Bucaramanga operará así en 2026
Getty Images

La medida de pico y placa en Bucaramanga continúa vigente entre el 6 de abril y el 4 de julio de 2026, según la programación establecida por la Dirección de Tránsito. Para la semana comprendida entre el lunes 27 de abril y el domingo 3 de mayo, estas serán las restricciones para vehículos particulares y públicos (con excepciones específicas).

Así aplica entre semana

De lunes a viernes, la medida rige en el horario de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., con la siguiente rotación:

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  • Lunes 27 de abril: placas terminadas en 9 y 0
  • Martes 28 de abril: placas terminadas en 1 y 2
  • Miércoles 29 de abril: placas terminadas en 3 y 4
  • Jueves 30 de abril: placas terminadas en 5 y 6
  • Viernes 1 de mayo: no aplica por ser día festivo

(Le puede interesar: Los puntos que abordaron durante la reunión entre presidente Gustavo Petro y Delcy Rodríguez en Venezuela)

¿Cómo funcionará para el fin de semana?

El sábado 2 de mayo también aplica pico y placa, en el horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.. Para este día, la restricción corresponde a las placas terminadas en 3 y 4. El domingo 3 de mayo no aplica la medida de pico y placa en la ciudad.

Tenga en cuenta

La restricción aplica para vehículos de servicio particular y público, con excepción de:

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  • Servicio público individual tipo taxi
  • Vehículos oficiales
  • Diplomáticos y consulares
  • Vehículos con matrícula extranjera o de importación temporal

(Más información de interés: Ideam advierte aumento de lluvias en Colombia para el último fin de semana de abril)
Esta programación hace parte de la Resolución 854 del 30 de diciembre de 2025, que regula la movilidad en la capital santandereana durante este periodo.

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