"Tienen temor de venir": el relato de un emprendedor de hamburguesas tras atentado en Palmira

La noche del viernes 24 de abril quedó marcada por la zozobra en Palmira, luego de un atentado con explosivos en inmediaciones del Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi. La detonación, que según autoridades se produjo tras la adecuación de un vehículo con artefactos explosivos, alteró la rutina de residentes y comerciantes del sector, quienes aún intentan retomar la normalidad en medio de la incertidumbre.

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De acuerdo con reportes oficiales, fueron al menos dos explosiones las que se escucharon en la zona. El ataque, que no dejó personas fallecidas ni heridas, sí causó daños en infraestructura y generó pánico entre quienes se encontraban cerca. Videos difundidos posteriormente evidencian la magnitud del hecho: vehículos destruidos, restos esparcidos y locales comerciales afectados.



El impacto del atentado en un emprendimiento local de Palmira

Uno de los testimonios más representativos es el de Juan Rodríguez, un emprendedor que desde hace tres años sostiene su negocio de hamburguesas en las cercanías del batallón. Según cuenta, la noche transcurría con normalidad cuando todo cambió en cuestión de segundos. "Se escuchó un estruendo muy fuerte. Al principio pensamos que era un transformador", relató. La confusión duró poco.

Rodríguez salió del local para intentar entender lo que ocurría y fue cuando percibió la magnitud del ataque. “Sonó como si hubiera sido dentro del batallón. Fue tan duro que la gente empezó a correr”, explicó. El caos se apoderó del lugar: clientes dejando sus mesas, niños siendo apartados a la fuerza, sillas y mesas volcadas. En medio del desorden, la operación del negocio se detuvo por completo.



Al día siguiente, las consecuencias se reflejaron en las ventas. Lo que normalmente es uno de los mejores días de la semana terminó convirtiéndose en una jornada a medias. En un fin de semana habitual se pueden vender mil hamburguesas, pero después del atentado la cifra apenas alcanzó las quinientas.



Para el emprendedor, el problema va más allá de un día malo. Señala que el miedo empieza a modificar los hábitos de los clientes, quienes prefieren evitar zonas cercanas a instalaciones militares por temor a nuevos ataques. "Tienen temor de venir. Uno dice 'tengo mi local cerca al batallón y uno espera más seguridad', pero la gente ha tenido temor de venir desde los ataques de hace unos años".



Alias Marlon, señalado como presunto cerebro de atentados en Valle del Cauca

El ministro de Defensa señaló que alias Marlon, cabecilla de las disidencias de Iván Mordisco, sería el autor intelectual de los atentados ocurridos en la capital del Valle y Palmira. "Esta vez lo hicieron con el mismo modus operandi que en Cali. Una buseta cargada con explosivos, ubicada en una vía contigua a la unidad militar del Ejército Nacional", señaló el alto funcionario del Gobierno nacional.

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Por su parte, alias Marlon figura entre los más buscados en la ciudad de Cali, de acuerdo con información oficial de las autoridades, en su contra existe una recompensa de hasta 4.500 millones de pesos por información que permita ubicarlo, en el marco de la estrategia contra los principales responsables de acciones terroristas en el Cauca.

Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, calificó los ataques como “actos terroristas inaceptables” y solicitó al Gobierno nacional un refuerzo en las capacidades de seguridad en la región. Además, anunció la realización de un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación y coordinar acciones con la Fuerza Pública.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co