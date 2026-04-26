Pilas, pico y placa en Villavicencio cambia en la última semana de abril: así será la rotación

En 2026, el pico y placa en Villavicencio continúa operando bajo el mismo esquema establecido desde finales de enero, conforme al Decreto 015 emitido por la Alcaldía. Para la semana del 27 al 30 de abril no se presentan modificaciones en horarios ni en la rotación, menos por el viernes 1 de mayo que se suspende la medida por el Día Internacional de los Trabajadores.

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La medida está dirigida únicamente a vehículos particulares que transiten dentro del perímetro urbano definido por la Secretaría de Movilidad, dejando por fuera a las motocicletas. Además, vías como la Avenida 40 y la vía al Llano pueden ser utilizadas libremente, siempre y cuando no se ingrese a las calles internas del polígono en los horarios restringidos.

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El control se realiza en dos franjas diarias: en la mañana, de 6:30 a. m. a 9:30 a. m., y en la tarde, de 5:00 p. m. a 8:00 p. m. Fuera de estos periodos, los carros particulares pueden circular sin ninguna limitación, sin importar el número de la placa.



Pico y placa en Villavicencio del 27 al 30 de abril de 2026

Lunes 27 de abril: placas terminadas en 5 y 6

placas terminadas en 5 y 6 Martes 28 de abril: placas terminadas en 7 y 8

placas terminadas en 7 y 8 Miércoles 29 de abril: placas terminadas en 9 y 0

placas terminadas en 9 y 0 Jueves 30 de abril: placas terminadas en 1 y 2

placas terminadas en 1 y 2 Viernes 1 de mayo: no hay pico y placa por festivo del Día Internacional de los Trabajadores

La restricción se define según el último número de la placa del vehículo particular: si coincide con el día asignado, no se puede circular dentro del polígono durante los horarios establecidos. Es importante tener en cuenta que el pico y placa no se aplica en todo el municipio de Villavicencio, sino únicamente en una zona delimitada que abarca el centro y sectores aledaños.



Aunque las vías perimetrales están habilitadas para el tránsito, no está permitido ingresar desde ellas hacia las calles internas mientras la medida esté vigente. Esta situación suele generar confusión entre los conductores y es una de las razones más frecuentes por las que se imponen comparendos.



¿Cuál es la multa por incumplir el pico y placa en Villavicencio?

Quien circule en pico y placa dentro del horario restringido se expone a un comparendo tipo C14, que en 2026 equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, más la inmovilización del vehículo. El control se hace con agentes de tránsito y cámaras ubicadas en varios puntos del polígono.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co