¡Pilas! Así será el pico y placa en Ibagué durante la semana del 27 de abril al 1 de mayo de 2026

La medida de pico y placa en Ibagué se mantiene durante el primer semestre del año, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, con el objetivo de regular la movilidad en la ciudad.



Para la semana comprendida entre el lunes 27 de abril y el domingo 3 de mayo, estas son las restricciones para vehículos particulares:



Así aplicará desde el lunes 27 hasta el viernes 1 de mayo

La medida rige en el horario de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., con la siguiente rotación diaria:

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Lunes 27 de abril: placas terminadas en 8 y 9

placas terminadas en Martes 28 de abril: placas terminadas en 0 y 1

placas terminadas en Miércoles 29 de abril: placas terminadas en 2 y 3

placas terminadas en Jueves 30 de abril: placas terminadas en 4 y 5

placas terminadas en Viernes 1 de mayo: no aplica medida por ser día festivo

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Fin de semana sin restricción

De acuerdo con la programación del semestre:

Sábado 2 de mayo: no aplica pico y placa

no aplica pico y placa Domingo 3 de mayo: no aplica pico y placa

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Multa por incumplimiento

Las autoridades recuerdan que incumplir la medida podría acarrear una sanción equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). Cabe recordar que este cronograma solo tendrá vigencia hasta el 30 de junio cuando termine el primer semestre de 2026.



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