En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CUMBRE PETRO-RODRÍGUEZ
ATENTADO BATALLÓN PICHINCHA
CRIMEN CAROLINA FLORES
EN AGUAS PROFUNDAS
ALIAS LA QUICA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¡Pilas! Así será el pico y placa en Ibagué durante la semana del 27 de abril al 1 de mayo de 2026

¡Pilas! Así será el pico y placa en Ibagué durante la semana del 27 de abril al 1 de mayo de 2026

Tenga presentes los días y horarios de restricción para evitar sanciones por incumplir la restricción de movilidad.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 26 de abr, 2026
Comparta en:
Pico y placa en Ibagué para agosto de 2025: recuerde la nueva rotación en la ciudad
Imagen de referencia de pico y placa en Ibagué
Getty Images/Alcaldía de Ibagué

La medida de pico y placa en Ibagué se mantiene durante el primer semestre del año, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, con el objetivo de regular la movilidad en la ciudad.

Para la semana comprendida entre el lunes 27 de abril y el domingo 3 de mayo, estas son las restricciones para vehículos particulares:

Así aplicará desde el lunes 27 hasta el viernes 1 de mayo

La medida rige en el horario de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., con la siguiente rotación diaria:

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
  • Lunes 27 de abril: placas terminadas en 8 y 9
  • Martes 28 de abril: placas terminadas en 0 y 1
  • Miércoles 29 de abril: placas terminadas en 2 y 3
  • Jueves 30 de abril: placas terminadas en 4 y 5
  • Viernes 1 de mayo: no aplica medida por ser día festivo

(Le puede interesar: ¿Quiere estudiar una maestría en España? Los requisitos para aplicar a becas del 100%)

Fin de semana sin restricción

De acuerdo con la programación del semestre:

Últimas Noticias

  1. Pico y placa en Bucaramanga operará así en la semana del 16 al 21 de junio de 2025
    Pico y placa en Bucaramanga operará así en 2025. -
    Getty Images
    COLOMBIA

    Pico y placa en Bucaramanga: así regirá en la última semana de abril 2026

  2. Pico y placa en Medellín del 16 al 20 de febrero de 2026: cuál es la multa
    Pico y placa en Medellín del 16 al 20 de febrero de 2026: cuál es la multa -
    Fotomontaje Noticias Caracol
    COLOMBIA

    Así funcionará el pico y placa en Medellín en la última semana de abril: ojo al cambio

  • Sábado 2 de mayo: no aplica pico y placa
  • Domingo 3 de mayo: no aplica pico y placa

(Lea también: El Sena abrió nuevo plazo para estudiar técnicos y tecnólogos gratis en 2026: cómo aprovecharlo)

Multa por incumplimiento

Las autoridades recuerdan que incumplir la medida podría acarrear una sanción equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). Cabe recordar que este cronograma solo tendrá vigencia hasta el 30 de junio cuando termine el primer semestre de 2026.

(Más información de interés: Firmaron por un bono de mercado y terminaron con millonario crédito a su nombre: ¿quién responde?)

NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Pico y placa

Ibagué

Tolima

Publicidad

Publicidad

Publicidad