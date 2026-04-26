Alerta por lluvias en Bogotá y municipios aledaños hoy, domingo 26 de abril: reportan inundaciones

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) informó sobre la presencia de lluvias de distinta intensidad en varias localidades de Bogotá durante la tarde de este domingo, lo que ha generado reportes de encharcamientos, posibles inundaciones y la suspensión temporal de algunos servicios de transporte por condiciones climáticas adversas.

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Hacia las 4:00 p.m., el balance actualizado de la entidad confirmó que las lluvias se habían extendido a varias localidades de la capital. Entre las zonas más afectadas se encuentran:



Suba

Usaquén

Santa Fe

Engativá

San Cristóbal

Rafael Uribe Uribe

Antonio Nariño

La Candelaria

Se reporta también desde algunos sectores que la vía hacia La Cabaña se encuentra completamente inundada, por lo que se recomienda precaución a quienes transitan por la zona, especialmente en vehículos bajos. Según estos mismos reportes, la situación también se presenta en el corredor vial del Codito y en la vía hacia La Calera, donde las lluvias recientes han generado acumulación de agua y afectaciones en la movilidad.

A esta hora se registran fuertes lluvias en Bogotá y varios puntos de Cundinamarca. Este es el panorama en algunas vías de La Calera.



Los detalles en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/dJ8ks8js7z — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 26, 2026

Condiciones de lluvia en varias localidades de Bogotá

De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá y el reporte de Bogotá Tránsito (@BogotaTransito), a esta hora se presentan lluvias en las localidades de Tunjuelito, San Cristóbal, Barrios Unidos, Antonio Nariño, La Candelaria, Usaquén y Suba. Las autoridades advierten que las condiciones de lluvia pueden reducir la visibilidad en las vías, por lo que se recomienda conducir con precaución y atender las condiciones del tráfico en los diferentes corredores viales de la ciudad.



⛈️De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá @IDIGER, a esta hora llueve en las localidades de:



Tunjuelito

San Cristóbal

Barrios Unidos

Antonio Nariño

Candelaria

Usaquén

Suba



⚠️Recuerda que la lluvia puede restar visibilidad. Conduce con precaución. pic.twitter.com/2vlXy4UX01 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 26, 2026

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Cómo consultar el mapa de lluvias en Bogotá en tiempo real

El IDIGER cuenta con un conjunto de estaciones hidrometeorológicas distribuidas en distintos puntos de la ciudad, las cuales registran información en superficie relacionada con las condiciones del clima. Estas estaciones recopilan datos como precipitación, temperatura, viento, humedad y niveles de los cauces, información fundamental para anticipar riesgos asociados a inundaciones y otros eventos climáticos.

Toda esta información se consolida y se visualiza a través del Sistema de Alerta Bogotá (SAB), una herramienta disponible para el público que permite hacer seguimiento permanente a las condiciones meteorológicas de la ciudad. Consultar el mapa de lluvias en Bogotá es un proceso sencillo y gratuito. Para hacerlo, los ciudadanos deben seguir estos pasos:



Ingresar a la página oficial del IDIGER a través del sitio web www.idiger.gov.co.

Una vez en el portal, buscar y hacer clic en la opción Sistema de Alerta Bogotá (SAB).

Dentro de esta plataforma, se despliega un mapa interactivo con información hidrometeorológica en tiempo real.

con información hidrometeorológica en tiempo real. Ubicar la casilla denominada “Monitoreo en tiempo real”.

Allí, el usuario puede seleccionar la variable que desea consultar: lluvia, temperatura, viento, humedad o niveles de cauces.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co