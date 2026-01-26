En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Las impactantes imágenes que dejó el incendio en un edificio del centro de Bogotá

Las impactantes imágenes que dejó el incendio en un edificio del centro de Bogotá

Un incendio estructural en el centro de Bogotá obligó a evacuar a 30 personas y afectó la movilidad en la avenida Caracas. Esto es lo que se conoce de la emergencia.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 26 de ene, 2026
Un fuerte incendio estructural sacudió el mediodía de este lunes 26 de enero el centro de Bogotá, generando temor entre los habitantes y alterando la movilidad en las principales vías de la ciudad. La conflagración se presentó en un edificio de cuatro pisos ubicado en la carrera 14 con calle 22, en la localidad de Santa Fe.

El Cuerpo de Bomberos de Bogotá informó que, pese a la magnitud del incendio, “no se reportan personas lesionadas, pero sí se evacuaron a 30 personas”. La rápida intervención de los bomberos permitió controlar la situación, hasta el momento sin víctimas humanas ni animales reportadas. La edificación, según explicaron las autoridades, funcionaba como pagadiario, con aproximadamente 20 habitaciones, y fue evacuada de inmediato.

El incidente obligó al cierre parcial del paso por la avenida Caracas, restringiendo la circulación a un solo carril mientras se atendía la emergencia. Autoridades de tránsito destacaron que la medida buscó proteger a los transeúntes y vehículos ante las llamas que consumían el edificio.

Usuarios de TransMilenio compartieron en redes sociales imágenes de la conflagración, en las que se aprecia una densa nube de humo y llamas visibles desde un autobús del sistema público. Las fotografías reflejan la magnitud de la conflagración y la rápida acción de los bomberos.

En declaraciones a CityTV, el sargento del cuerpo de Bomberos de Bogotá detalló la situación. “En el momento se presenta un incendio estructural de una edificación de cuatro niveles, destinada a inquilinato, pagadiario, donde se evacuaron 30 personas, ninguna con lesiones mayores. En este momento se está realizando la extinción y control de puntos calientes y proceso de ventilación”. El oficial añadió que la edificación se utilizaba únicamente como vivienda dividida en aproximadamente 20 habitaciones.

Hacia la 1:00 de la tarde, las autoridades informaron que el incendio había sido controlado y que se activó el equipo de investigación para determinar las causas de la conflagración. Por el momento, no se ha establecido cómo se originó el fuego, aunque la rápida respuesta de los bomberos y la colaboración de los vecinos impidieron que se propagara a edificaciones cercanas.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

