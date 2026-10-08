Las últimas palabras que pudo decir Blanca Pardo cuando fue encontrada en Nariño

Son muchos los interrogantes que levanta el caso de Blanca Pardo, la mujer que murió después de haber sido víctima de presunto abuso sexual y agresiones físicas que deterioraron su condición de salud hasta que perdió la vida en un hospital de Pasto, Nariño. La mujer de 72 años falleció intubada e inconsciente después de que el personal médico hiciera todo lo posible para estabilizarla.



Las autoridades ahora investigan qué pudo ocurrir con ella para terminar en tal estado. Jenny Pulido, una de sus hijas, relató que su madre estaba con heridas profundas en la espalda, arañazos y hasta mordeduras en su piel cuando estaba en el potrero. Solo podía repetir dos palabras a su hija Marisol, quien la halló en este estado cerca de las 7 de la noche del 29 de agosto. La familia especula que pudo estar por lo menos 12 horas a merced del frío y expuesta a vejámenes que la dejaron de esa manera. Fuentes cercanas a la investigación le indicaron a Noticias Caracol que el caso está en indagación por el delito de feminicidio. Este es uno de los 17 casos registrados en el departamento. Hay que aclarar que las autoridades (en este caso, Medicina Legal) todavía no han podido comprobar en su totalidad si doña Blanca fue víctima de agresión sexual.

¿Qué dijo Blanca Pardo a su hija?

Doña Blanca estaba desvariando, según confirmaron los médicos del puesto de salud de San Bernardo a Marisol. Podía conectar pocas palabras e ideas, que a duras penas se le entendían. No obstante, hay dos palabras que la víctima pudo pronunciar cuando su hija la encontró entre matorrales. “Mamá, ¿quién le hizo eso?”, indagaba Marisol cuando la halló desorientada. “Vamos para la casa”.

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“No quiero, no quiero, no quiero”, repitió Blanca en su estado de shock e hipotermia. Después de eso, Blanca Pardo fue sacada entre cobijas por sus vecinos de la vereda Plazuelas. Luego fue trasladada hasta el puesto de salud de San Bernardo, donde la atendieron inicialmente y evidenciaron los signos de presunto abuso sexual. Jenny Pulido cuenta que su mamá tenía en el cuerpo arañazos, profundas heridas en la espalda, hematomas y marcas de lo que parecerían ser mordidas en distintas partes. (Lea también: Cronología del crimen de Blanca Pardo en Nariño: ¿cuáles son los vacíos en la investigación?)



Blanca Pardo fue enviada hasta un hospital de Pasto, donde no pudo ser estabilizada dada su compleja condición física. Su salud se fue degradando de manera progresiva e irreversible hasta que falleció en horas de la noche del 30 de agosto. En cama, intubada e inconsciente, doña Blanca no pudo contar qué pasó ni quién le hizo todo eso.



Las autoridades siguen investigando. La Fiscalía General de la Nación, seccional Pasto, está encargada del caso para esclarecer qué ocurrió a partir de los elementos materiales probatorios que se puedan encontrar. El dictamen de Medicina Legal podría ser clave para poder dar con el responsable de lo que le haya ocurrido a la mujer de la tercera edad. (Lea: ¿Qué se sabe del ataque contra Blanca Pardo, la mujer de 72 años? Esto dicen las autoridades)

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Doña Blanca vivió toda su vida en la vereda, cuenta su hija. En esta zona de clima frío era conocida por ser una persona servicial en una comunidad que no titubeaba en dejar su puerta abierta para el vecino que necesitara entrar.

María Paula Rodríguez Rozo

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