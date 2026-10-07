¿Qué se sabe del ataque contra Blanca Pardo, la mujer de 72 años? Esto dicen las autoridades

Blanca Pardo habría sido víctima de abuso sexual y otros actos de violencia el pasado 29 de agosto, antes de que su hija Marisol la encontrara en un potrero de la zona rural del municipio de San Bernardo, departamento de Nariño. A más de un mes de que haya ocurrido este crimen y esta mujer de la tercera edad haya perdido la vida, el caso tomó fuerza en la opinión pública después de que sus hijos hablaran con varios medios de comunicación para dar a conocer los vejámenes por los que habría atravesado su madre antes de fallecer. Hoy piden celeridad en el caso, ¿pero qué han adelantado las autoridades hasta ahora?

¿Qué ha pasado con el caso de Blanca Pardo? Esto dicen las autoridades

Jenny Pulido, hija de la víctima, afirma que las autoridades continúan investigando el caso de su mamá. Sin embargo, todavía no hay un capturado. “No sé cómo se resuelvan los casos, pero mi vereda es muy pequeña. Si ellos se toman el trabajo como debe ser, sé que vamos a saber la verdad”, aseguró. (Lea el testimonio completo aquí: " target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" type="text/html">"Nunca hemos visto algo así": hija de mujer de 72 años que murió por presunto abuso sexual en Nariño)

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Ella misma se ha tomado la tarea de preguntarle a los vecinos si vieron o escucharon algo cuando ocurrieron los hechos, pero solo ha recibido negativas y explica que el lugar donde fue encontrada su mamá es muy difícil de ver entre la vegetación. En la vereda Plazuelas nadie escuchó nada. Ella señala que el presunto responsable podría ser alguien conocido de ellos.



En entrevista con Noticias Caracol, la personera municipal rechazó el suceso y declaró que la Fiscalía está realizando su trabajo y que está realizando todas las actuaciones investigativas. El caso fue conocido por la entidad cuando Blanca falleció; una vez supieron, contactaron con la Defensoría del Pueblo para trabajar articuladamente. Hasta la fecha, la personería ha estado presente en dos audiencias del caso que se han llevado a cabo de manera reservada.



¿Qué pasó con Blanca Pardo, la mujer presuntamente abusada en Nariño?

Doña Blanca había salido de su casa, ubicada en la vereda Plazuelas de San Bernardo. Con ruana y machete, la mujer de 70 años fue hasta el potrero habitual para sacar leña y llevarla hacia su casa en horas de la mañana de ese sábado. Durante todo el día no fue vista por nadie. En la tarde del 29 de agosto, su hija Marisol llegó a la casa de su mamá para compartir la habitual merienda después de una jornada de trabajo, pero Blanca ya no estaba allá. (Lea también: Así fue hallada Blanca Pardo: "Los enfermeros lloraban cuando se la llevaron") (

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Marisol empezó a buscarla, con miedo de que hubiera sufrido algún accidente o caída. Le preguntó a los vecinos, quienes no supieron darle respuesta alguna. Luego llegó al potrero donde su mamá sacaba la leña y, en una zona poco accesible, la vio. Doña Blanca estaba desnuda, despierta, pero en shock, y tenía claros signos de violencia. Su hija solo pudo grabar para registrar la grave condición en la que estaba mientras pedía ayuda a los vecinos.

La señora de la tercera edad fue sacada de aquella zona envuelta en cobijas y posteriormente la llevaron al centro de salud de San Bernardo. "Hasta los enfermeros que atendieron a mi mamá lloraban en el estado en que la llevaron", relató Jeny, una de sus hijas, sobre el momento en que su progenitora llegó al pueblo. Ella dice que una de las enfermeras fue quien le anticipó a su hermana Marisol que Blanca tenía posibles signos de un abuso sexual. "Si todos nos conocíamos en la vereda, ¿quién fue la persona tan desalmada que se atrevió a ultrajar a mi mamá, una mujer de 72 años?", cuestiona. (Le puede interesar: ¿Quién era Blanca Pardo, mujer de 72 años que murió por presunto abuso sexual y violencia en Pasto?)

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La víctima fue trasladada posteriormente a Pasto debido a la complejidad de su estado. Por más que el personal intentó hacer varios esfuerzos por salvarle la vida, en una última reanimación que se le hizo alrededor de la medianoche del 30 de agosto, Blanca finalmente falleció.

María Paula Rodríguez Rozo

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