Líder comunal fue asesinado en Algeciras, Huila, en una zona rural del municipio

El municipio de Algeciras, ubicado en el sur del Huila, volvió a ser escenario de violencia tras el asesinato del líder comunal Héctor Salazar Gaitán. La víctima, quien se desempeñaba como vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santuario, fue encontrada con heridas por arma de fuego dentro del establo de su finca, en donde se dedicaba a la actividad ganadera.

Según información conocida por Blu Radio, el dirigente rural salió de su vivienda en la mañana para cumplir con labores de ordeño. Sin embargo, horas después no regresó a la casa, lo que generó inquietud entre sus familiares. Al salir a buscarlo, lo hallaron sin signos vitales en el lugar donde realizaba sus actividades cotidianas.

El asesinato de Héctor Salazar Gaitán se suma a la lista de líderes comunales y defensores de derechos humanos que han sido asesinados en el país. Según registros de Indepaz, con este caso se contabilizan seis líderes y defensores asesinados en lo que va de 2026, una cifra que refleja la gravedad del fenómeno y la necesidad de medidas urgentes por parte del Estado.



Crece la violencia en el departamento del Huila

La noticia fue confirmada por las autoridades locales y generó una reacción inmediata de rechazo por parte de la comunidad, que ha visto cómo los hechos violentos se han incrementado en los últimos días en la región. El personero municipal de Algeciras, Raúl Forero, expresó a la emisora su preocupación por este nuevo homicidio y por el ambiente de inseguridad que se ha instalado en la zona.



"Para la personería municipal es de gran preocupación estos hechos de violencia que han venido afectando la seguridad y la tranquilidad de los algecireños. No cabe más sino rechazar profundamente estos homicidios y, por supuesto, el hecho de sangre contra la humanidad del señor Héctor. Lo que nos han informado es que el señor salió a hacer sus labores de campo, que no regresó a desayunar a su casa; luego fueron a buscarlo y lo encontraron tendido en el suelo", explicó.



En respuesta a la situación, las autoridades departamentales convocaron un consejo de seguridad en Algeciras para analizar el panorama y definir acciones concretas. La reunión se realizó con el objetivo de evaluar los recientes casos de homicidios en el municipio y en otras zonas del Huila, y coordinar medidas de prevención y control por parte de la fuerza pública.

El caso de Salazar Gaitán se da en medio de la alerta por parte de entidades defensoras de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo, a través de la Alerta Temprana 013/25, incluyó al municipio de Algeciras dentro de un llamado a la acción prioritaria, señalando que la imposición de normas y formas de gobernanza ilegal por parte de grupos armados representa un riesgo constante para la población. Según esta alerta, la presencia de grupos armados que imponen control social y normas ilegales incrementa la vulnerabilidad de las comunidades y favorece violaciones de derechos humanos.

En Algeciras, se reporta presencia de los frentes Iván Díaz y Darío Gutiérrez del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de bandas locales, situación que genera preocupación entre los habitantes y autoridades por la posible expansión de acciones violentas y el control territorial. La jurisdicción de la zona corresponde a la Quinta División del Ejército, que junto a la Policía y demás entidades de seguridad han intensificado labores de control y operativos en la región.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co