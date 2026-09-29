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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Llega la Media Maratón de Cundinamarca 2026: así puede inscribirse para sus categorías

Llega la Media Maratón de Cundinamarca 2026: así puede inscribirse para sus categorías

El evento contará con cuatro distancias: 3K-Canicross (para correr con su perro), 5K, 10K y 21K, y espera reunir a cerca de 10.000 corredores.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 29 de sept, 2026
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Media Maratón de Cundinamarca
Media Maratón de Cundinamarca
Gobernación de Cundinamarca

La Media Maratón de Cundinamarca 2026 ya tiene abiertas sus inscripciones para los corredores que quieran participar en la tercera edición de esta competencia, que se realizará el 21 y 22 de noviembre en Anapoima. La tercera edición de la competencia se realizará el 21 y 22 de noviembre en Anapoima. Habrá cuatro distancias y las inscripciones tendrán un valor único de $80.000.

¿Cómo inscribirse a la Media Maratón de Cundinamarca?

Las personas interesadas podrán realizar su inscripción desde este 28 de septiembre y hasta que se agoten los cupos disponibles. El valor de la inscripción es de $80.000 para cualquiera de las cuatro distancias, por lo que no habrá una tarifa diferente dependiendo de la carrera elegida.

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El registro se puede realizar a través de la página oficial de la competencia:https://www.cundinamarca.gov.co/mediamaraton. Además, el 30 % de los recursos recaudados por las inscripciones será destinado a víctimas o damnificados del terremoto ocurrido el 10 de agosto, de acuerdo con lo anunciado durante la apertura oficial del evento. Los participantes que completen la competencia y crucen la línea de meta recibirán la medalla conmemorativa de la Media Maratón de Cundinamarca 2026.

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Estas son las categorías y horarios

La programación estará distribuida durante el 21 y 22 de noviembre y tendrá pruebas dirigidas tanto a familias y aficionados como a corredores de alto rendimiento.
Sábado 21 de noviembre

  • 3K-Canicross: salida a las 6:00 p. m. Tendrá categoría única.
  • 5K: salida a las 7:00 p. m. Está dirigida a niños desde los 9 años, adultos y adultos mayores. Tendrá categoría única y silla de ruedas.

Domingo 22 de noviembre

  • 21K: salida a las 5:30 a. m. Tendrá categorías Abierta, Máster y Plus.
  • 10K: salida a las 6:30 a. m. Tendrá categorías Abierta, Máster y Plus.

La organización anunció una bolsa de $102 millones en premios. La premiación reconocerá a los tres primeros atletas de cada categoría en las cuatro distancias. La competencia también contará con la participación de atletas nacionales e internacionales. Entre los primeros confirmados están los cundinamarqueses David Gómez González, Dylan Carrasco y Nicolás Herrera, además de los bogotanos Carlos Andrés Sanmartín y Santiago Zerda. También confirmaron su participación los atletas kenianos Lilian Jelagat y Joseph Kiptum.

Anapoima será sede de la competencia

La tercera Media Maratón de Cundinamarca tendrá como escenario a Anapoima, municipio de la provincia del Tequendama, reconocido como uno de los destinos turísticos de Cundinamarca por su clima cálido y seco. Para recibir a los corredores y sus acompañantes, el municipio cuenta con más de 30 hoteles, hospedajes y establecimientos turísticos, además de fincas y casas de recreo.

La organización también dispondrá de una Guía del Atleta, en la que los participantes podrán consultar información sobre alojamiento, gastronomía, servicios y otros aspectos relacionados con su visita al municipio.

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Anapoima está ubicado aproximadamente a dos horas de Bogotá y tiene conexión con la capital por las principales vías de acceso, especialmente por Soacha y La Mesa. La competencia es impulsada por la Gobernación de Cundinamarca y busca promover el departamento como destino turístico y deportivo bajo la marca “Cundinamarca, la Leyenda del Dorado Vive”.
María Paula Rodríguez Rozo
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