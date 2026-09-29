Murió 'Jhon Calzones', exalcalde de Yopal, tras ser víctima de atentado en una finca de Casanare

Las autoridades de Casanare confirmaron en horas de la tarde de este 29 de septiembre que Jhon Jairo Torres (también conocido en la región como 'Jhon Calzones'), exalcalde de Yopal, murió tras el atentado que sufrió este martes en la finca La Selvita . El comerciante y político fue trasladado al Hospital Regional de Orinoquía después de haber recibido cuatro disparos en dos de sus extremidades, pecho y espalda. El hecho fue confirmado inicialmente por el gobernador departamental, César Ortiz Zorro, quien también dio detalles sobre el caso a Noticias Caracol.



Sobre el asesinato, se conoce que ya un menor de edad fue capturado como presunto responsable del hecho. Sin embargo, falta un cómplice y dar con los posibles autores intelectuales del mismo. Por eso, la Gobernación de Casanare ofreció hasta 50 millones de pesos como recompensa por información que permita individualizar, capturar y judicializar a los responsables directos e indirectos de este atentado. Mientras tanto, las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del atentado y la posible participación de otras personas.



Lo que se sabe sobre la muerte de Jhon Jairo Torres

Sobre el fallecimiento de Torres, el gobernador de Casanare escribió en sus redes sociales: "He recibido la lamentable noticia del fallecimiento del exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, luego de la intervención quirúrgica realizada por los especialistas del Hospital Regional de la Orinoquía". La hora de su muerte, según el equipo médico, fue a las 12:33 p. m. Cabe decir que el comerciante llegó al centro médico en un grave estado de salud. En el hospital sufrió varios infartos y requirió reanimación en medio de los esfuerzos por parte de los profesionales para salvarle la vida. Sin embargo, tuvo lesiones de gravedad que comprometieron sus órganos internos, por lo que no fue posible estabilizarlo.

"Rechazamos este acto criminal y confiamos en que, a partir del material probatorio y las investigaciones de las autoridades, se logre identificar y llevar ante la justicia a los responsables materiales e intelectuales de este hecho. A sus familiares, amigos y seres queridos les enviamos un mensaje de fortaleza y solidaridad en este difícil momento. Que en paz descanse", expresó el gobernador Ortiz en sus redes sociales.

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