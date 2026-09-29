Así funciona la Ley de protección al ciclista sancionada por el presidente: nuevas infracciones

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, sancionó hace algunos días la conocida como Ley de protección al ciclista que básicamente lo que hace es que se suspende la licencia de los conductores hasta por 10 años cuando lesionen o en caso de un accidente, muera un ciclista, pero adicionalmente también viene con sanciones económicas contra estas personas.



Las cifras que respaldan esa decisión son las siguientes: ciclistas fallecidos entre enero y junio de 2025 son 184 casos; mientras que entre el mismo período de este año, fueron 196 casos. Pero además, entre el 2009 y el 2025, 6.663 ciclistas fallecidos en total. Las causas y tipos de los accidentes de los ciclistas fallecidos con motociclistas que se han presentado este año son de 62 accidentes, lo que representa el 32%; con el transporte de carga, 32 casos, lo que representa el 16%; vehículos particulares también registra 32 casos con el 16%; se ha presentado 16 accidentes ciclistas fallecidos con transportes o buses de pasajeros, eso sería más o menos el 8%, 16 casos; y otros casos no especificados en las páginas oficiales del Ministerio de Transporte habla de 54 muertes que representan el 27%.

Algunas de las consideraciones dentro de la norma está que la distancia mínima para adelantar es de 1.50 metros. Se destacan dos de las sanciones, la primera la suspensión por 10 años de la licencia de conducción, y la otra es la multa de 30 salarios mínimos. Héctor Chaparro, representante de la Cámara por el Partido Liberal, habló para Noticias Caracol y explicó detalles de la nueva ley.

"Muy contentos de lograr la sanción de esta ley de la República. Es un proyecto de ley que hemos venido luchando durante los últimos dos años, donde toda la comunidad ciclista nos ha venido acompañando en este trámite y en especial familias de personas, hombres y mujeres que han perdido la vida en las vías de nuestro país. Este año son cerca de 169 personas que han perdido la vida en las vías de Colombia. Y bueno, este proyecto de ley es la primera ley que establece medidas reales y tangibles para proteger un derecho que tienen hoy los ciclistas y los bicipusuarios", aseguró Chaparro.



El congresista indicó que la ley incluye dos puntos esenciales, que busca que en los diferentes planes de ordenamiento territorial en los municipios y en los departamentos se incluya infraestructura vial para los ciclistas y peatones. "También incluye un punto muy importante y es que en la elaboración de los planes de seguridad vial que se deben realizar por orden de la ley tanto en los municipios, en las gobernaciones y en la Nación, las comunidades ciclistas tengan un asiento, tengan una voz y puedan hacer parte de la elaboración de estos planes de seguridad vial", añadió.



Otro punto que destacó Chaparro tiene que ver con que haya un enfoque diferencial para los ciclistas y peatones dentro de los espacios legislativos en que los que se establezcan cambios en la infraestructura vial. " Lo que estamos buscando y lo que buscan siempre las leyes es buscar generar mecanismos y medidas que puedan generar ya sea incentivos positivos o negativos para buscar un comportamiento. Y en este caso lo que estamos buscando es generar concientización a los actores viales, a los conductores, de la vulnerabilidad de otros actores viales con los cuales se comparte en la vía".

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El representante también dijo que como el ciclismo se ha convertido en una parte muy importante para muchos colombianos, se busca mejorar sus condiciones y se "establece esta ley es busca de generar esa conciencia de los actores viales de la vulnerabilidad de los ciclistas, y esa vulnerabilidad pues lo que queremos es precisamente que esta medida que el Congreso, el Senado y la Cámara aprobaron busque generar la conciencia y de esa manera podamos mejorar y fortalecer nuestra cultura vial".