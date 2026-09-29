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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Los datos que se conocen del asesinato de Jhon Calzones en Yopal: la moto robada y un menor de edad

Los datos que se conocen del asesinato de Jhon Calzones en Yopal: la moto robada y un menor de edad

Jhon Jairo Torres, conocido comerciante del sector de la ropa interior y exalcalde de Yopal, fue baleado en la finca de su propiedad. Tras ser trasladado de urgencias, finalmente falleció por la gravedad de las heridas.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 29 de sept, 2026
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Jhon Calzones, exalcalde de Yopal.
Jhon Calzones, exalcalde de Yopal.

Jhon Jairo Torres, reconocido comerciante en Yopal, Casanare, caminaba por el sector de La Selvita, una zona rural de esa capital llanera, cuando un joven que se movilizaba en motocicleta -durante la mañana de este 29 de septiembre- le disparó en repetidas ocasiones.

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“He recibido por parte de la Policía Nacional la lamentable noticia del atentado contra el exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres”, confirmó el gobernador del Casanare, César Ortiz Zorro. El mandatario del departamento dijo en Noticias Caracol que, tras el atentado, el también político quedó en grave estado de salud y fue trasladado al Hospital Regional de la Orinoquía, donde finalmente falleció hacia el mediodía.

Torres, quien fue alcalde de Yopal, resultó con heridas en el tórax, abdomen y comprometidos algunos órganos por tres impactos de bala. “Hemos podido a todo el equipo médico la atención oportuna y hacer todo lo que esté a su alcance para salvaguardar su vida”, mencionó Ortiz cuando comunicó el atentado.

Un menos de edad, aprehendido

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El gobernador Ortiz explicó que luego del ataque a ‘Jhon Calzones’ fue capturado un joven, al parecer menor de edad. En la zona del atentado fueron incautado un revólver y una motocicleta, elementos que servirán como material probatorio. “En este momento, todo está en materia de investigación”, manifestó.

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(En contexto: Atentan contra exalcalde de Yopal, Jhon Calzones: esto se sabe de su estado de salud y el caso)

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Para esclarecer los hechos, la Gobernación de Casanare ofreció como recompensa 50 millones de pesos, con el objetivo de hallar a los cómplices del joven sicario y los autores materiales. Al momento del ataque, Torres estaba desplazándose por la finca de su propiedad, conocida como La Selvita, cuando fue sorprendido por el sicario. La Gobernación también señaló que se indaga si este ataque tiene que ver con el asesinato de un ganadero de la región en días pasados.

De hecho, Ortiz señaló que la moto que le fue hurtada a este ganadero, identificado como Bernabé Jiménez, en hechos que ocurrieron en el municipio de Paz de Ariporo, fue utilizada por los sicarios de Torres para quitarle la vida.

Los datos preliminares del ataque señalan que en el atentado de ‘Jhon Calzones’ también participó otra persona, quien es buscada desde la mañana por la Policía Nacional. “Los dos sujetos entran a la finca. Al parecer, la moto sufre un daño mecánico y lograron ser interceptados por trabajadores de la finca”, anotó Ortiz.

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Las versiones apuntan que los sicarios, tras ingresar a la finca, interceptaron a Torres y le dispararon a quemarropa, para luego iniciar la huida. Debido a la falla mecánica de la moto, logró ser capturado uno de los implicados.

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