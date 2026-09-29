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Atentan contra exalcalde de Yopal, Jhon Calzones: esto se sabe de su estado de salud y el caso

La noticia fue confirmada por el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro. El político, también conocido como Jhon Calzones, fue elegido como mandatario de Yopal en 2015.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 29 de sept, 2026
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jHON cALZONES
Jhon Calzones
Policía Nacional

El político Jhon Jairo Torres, o más conocido popularmente como Jhon Calzones, fue blanco de un atentado este 29 de septiembre. Este hombre es reconocido ampliamente en la región del Casanare por su trayectoria en el ámbito público y recordado por haber sido el alcalde de la ciudad de Yopal, tras quedar electo en condiciones muy atípicas que pasaron a la historia de la política colombiana.

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¿Cómo ocurrió el atentado contra Jhon Calzones? Esto se sabe

El hecho fue confirmado inicialmente por el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro. El mandatario departamental afirmó que recibió un informe de la Policía Nacional sobre el atentado contra Jhon Calzones. De acuerdo con la información entregada por las autoridades a Zorro, ya hay una persona capturada por su presunta responsabilidad en estos hechos. “Elevamos nuestras oraciones a Dios por la pronta recuperación de Jhon Jairo y pedimos fortaleza para su familia en este difícil momento”, dijo el gobernador.

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Noticias Caracol supo que el atentado se habría registrado en La Bendición, el asentamiento informal que él mismo compró y loteó en Yopal antes de que este fuera alcalde. Al parecer, Torres se encontraba caminando por uno de los barrios de este sector cuando repentinamente llegó una moto. Una de las personas a bordo del vehículo presuntamente disparó cuatro veces contra Torres. Las balas, según información preliminar, impactaron en su pecho, uno de sus brazos, una pierna y en su espalda.

El político y comerciante había sido trasladado al Hospital Regional de Orinoquía y, al parecer, reviste un estado delicado de salud. Al parecer, Torres ya ha sufrido varios infartos durante las labores del equipo médico que lo atiende y ha tenido que ser reanimado debido a estas complicaciones.

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