Lluvias en Colombia continuarán este fin de semana: pronóstico del clima del 13 al 15 de febrero

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha emitido el Comunicado Especial número 16, en el cual detalla el pronóstico del clima; es decir, el comportamiento atmosférico previsto para el fin de semana del 13 al 15 de febrero de 2026. De acuerdo con el informe técnico, se espera un predominio de lluvias en las regiones Andina, Pacífica y el sur del Caribe, con afectaciones también en sectores de la Amazonía y la Orinoquía.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En cuanto al nuevo frente frío, el Ideam explicó lo siguiente: "Actualmente se presenta un nuevo frente frío en el océano Atlántico norte. Se espera que descienda hacia las Antillas Mayores y posteriormente se desplace hacia el este, sin generar influencia directa sobre el territorio colombiano".



Pronóstico para Bogotá

Para la capital del país, el instituto prevé condiciones de lluvias ligeras a moderadas durante el viernes, sábado y domingo. Estas precipitaciones se manifestarán con mayor persistencia en horas de la tarde y la noche, cubriendo amplios sectores de la ciudad.



Pronóstico del clima en Colombia por días

Viernes 13 de febrero

Se anticipan precipitaciones que pueden alcanzar niveles de moderadas a fuertes en áreas dispersas de los siguientes departamentos:



Región Andina y Pacífica: Antioquia (oriente y occidente), Caldas, Quindío, Risaralda, occidente de Cundinamarca, Santander (centro y norte), Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Antioquia (oriente y occidente), Caldas, Quindío, Risaralda, occidente de Cundinamarca, Santander (centro y norte), Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Región Amazónica: Amazonas.

Amazonas. Lluvias ligeras: se esperan también en Huila, Tolima, Boyacá, Córdoba, Sucre, Cesar y las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Sábado 14 de febrero

Para el segundo día del fin de semana, el Ideam advierte un aumento significativo de las lluvias en la Orinoquía.



Focos de intensidad: las lluvias más fuertes se concentrarán en el golfo de Urabá, sur de Bolívar, Meta (centro y oriente) y Vichada.

las lluvias más fuertes se concentrarán en el golfo de Urabá, sur de Bolívar, Meta (centro y oriente) y Vichada. Zona Insular: San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que inicialmente presentaban condiciones secas, podrían registrar lloviznas o lluvias ligeras en la zona insular.

Domingo 15 de febrero

La tendencia lluviosa continuará en amplias zonas, especialmente en la Amazonía y el occidente de la Orinoquía.



Región Caribe: se esperan lluvias moderadas en Sucre, Córdoba y Bolívar.

se esperan lluvias moderadas en Sucre, Córdoba y Bolívar. Región Andina: departamentos como Norte de Santander, Boyacá y Santander mantendrán cielos nublados y precipitaciones de variada intensidad.

Alertas y recomendaciones de seguridad

El documento oficial enfatiza una serie de medidas preventivas para la comunidad ante las condiciones hidrometeorológicas actuales:



1. Riesgo de deslizamientos

Se insta a la población a monitorear el estado de las vías, especialmente en departamentos bajo alerta roja .

. Se recomienda realizar desplazamientos preferiblemente durante el día y evitar transitar por zonas de alta pendiente.

En caso de detectar un derrumbe en carretera, es vital informar de inmediato a las autoridades.

2. Tormentas eléctricas y vendavales

Ante la posibilidad de descargas eléctricas, se debe evitar el refugio bajo árboles o estructuras metálicas altas.

Es recomendable suspender actividades deportivas en áreas abiertas durante las tempestades.

Se aconseja revisar y asegurar el estado de los tejados para prevenir colapsos por vientos fuertes.

3. Prevención de incendios

A pesar de las lluvias, el Ideam recuerda a turistas y locales la importancia de apagar debidamente las fogatas y no dejar residuos de vidrio o químicos que puedan concentrar la radiación solar en zonas donde persistan condiciones secas.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

EDITADO POR JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL