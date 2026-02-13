¿Qué significan las líneas rojas pintadas en carretera y por qué podrían salvar vidas?

En varias vías montañosas del país, especialmente en tramos con descensos prolongados, es posible que conductores encuentren una línea roja pintada sobre el pavimento, esto debido a que en carretera con pendientes pronunciada los riesgos aumentan, en especial para vehículos de carga y transporte público que descienden durante varios kilómetros continuos.

En estos trayectos, el uso constante del freno puede generar sobrecalentamiento en el sistema, disminuir su eficacia y, en casos extremos, provocar una pérdida total de la capacidad de frenado. Ante este escenario, la infraestructura vial en Colombia incorpora mecanismos específicos de respuesta. Uno de ellos es la línea roja sobre la calzada, la cual es común ver en algunas vías de Antioquia.

¿Cuándo podría ver una línea roja pintada en carretera?

De acuerdo con la guía de tránsito de Transiteca, esta demarcación aparece generalmente en carriles de descenso y está acompañada de señalización vertical previa. Antes de que el conductor vea la línea en el pavimento, encontrará avisos con mensajes como "Rampa de emergencia a X kilómetros" o "Vehículo sin frenos, siga la línea roja". Estas señales cumplen una función preventiva y alertan con anticipación sobre la existencia de una vía de escape, con el fin de tomar decisiones rápidas si se presenta una falla mecánica.



La línea roja funciona como una guía en caso de pérdida de frenos para que el conductor no tenga que improvisar ni intentar maniobras riesgosas en la vía principal. La instrucción es mantener la trayectoria siguiendo la línea hasta ingresar a la rampa de emergencia más cercana. Este sistema busca reducir colisiones múltiples, salidas descontroladas de la carretera o impactos contra otros vehículos.



Para los conductores particulares, la línea roja también cumple una función informativa. Aunque está pensada principalmente para vehículos pesados, cualquier conductor puede encontrarse en una situación de emergencia por ser vías con riesgos de accidente, por lo que conocer su significado evita confusiones y permite actuar con rapidez.



Las vías de Antioquia donde hay líneas rojas sobre la carretera

Además, según la Concesión La Pintada, las líneas rojas marcadas en los bordes de algunas de sus vías son puntos estratégicos donde hay mayor riesgo de accidente. En el tramo vía Primavera- Santa Bárbara - La Pintada hay más de 700 curvas, algunas bastante pronunciadas y con poca visibilidad, por lo cual esta señal busca alentar a los conductores a seguir las normas de tránsito y manejar con precaución.

Gustavo Bernal, gerente de Concesión, explicó que algunos tramos de la carretera son retadores y peligrosos, incluso para los conductores más experimentados, "es por eso que la demarcación de líneas rojas se convierte en una herramienta esencial para alertar a los conductores sobre los peligros que se avecinan, pues queremos que cada uno de nuestros usuarios disfruten de un recorrido seguro, consciente y responsable".

La demarcación de estas líneas rojas se hizo con base en análisis de la geometría de las vías, la frecuencia de los accidentes y otros factores. Estas demarcaciones hacen parte de la iniciativa de promoción de la seguridad vial llamada "Líneas de vida", una estrategia utilizada por la Concesión La Pintada, en el suroeste antioqueño, la cual busca salvaguardar la vida de los viajeros marcando los puntos más críticos de la vía.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co