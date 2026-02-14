En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Pico y placa en Bucaramanga del 16 al 21 de febrero de 2026: prográmese y evite amonestaciones

Pico y placa en Bucaramanga del 16 al 21 de febrero de 2026: prográmese y evite amonestaciones

Como ya es habitual, los conductores de Bucaramanga y su zona metropolitana deberán agendarse esta semana con las restricciones en movilidad implementadas para mejorar el tráfico en la capital santandereana.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 14 de feb, 2026
Editado por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Así funcionará la medida de pico y placa para esta semana.
La Dirección de Tránsito de Bucaramanga ha ratificado que la programación del pico y placa establecida para el inicio del año 2026 continúa sin modificaciones. Esta estrategia, diseñada para optimizar el flujo vehicular en la 'Ciudad Bonita', exige que los propietarios de automotores particulares verifiquen la numeración de sus placas para evitar contratiempos durante la tercera semana del mes de febrero.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Bajo el esquema oficial que rige el trimestre de enero a marzo, la limitación de tránsito se ejecuta de forma ininterrumpida durante los días laborales y cuenta con una franja diferenciada para los días sábados.

Cronograma de restricción (16 al 21 de febrero)

Para el periodo que abarca desde el lunes 16 hasta el sábado 21 de febrero, la alternancia de los últimos dígitos de la placa se aplicará siguiendo este orden específico:

  • Lunes 16: restricción para dígitos 1 y 2.
  • Martes 17: restricción para dígitos 3 y 4.
  • Miércoles 18: restricción para dígitos 5 y 6.
  • Jueves 19: restricción para dígitos 7 y 8.
  • Viernes 20: restricción para dígitos 9 y 0.
  • Sábado 21: restricción para dígitos 3 y 4.

Franjas horarias y sanciones

Es imperativo que los conductores respeten los periodos de prohibición para eludir multas o la retención de sus bienes. Los horarios estipulados son los siguientes:

Días de la semanaIntervalo de restricción
Lunes a Viernes6:00 a.m. a 8:00 p.m. (Jornada continua)
Sábados9:00 a.m. a 1:00 p.m.

El desacato a estas normas de tránsito conlleva penalizaciones financieras que sobrepasan los $712.000. Adicionalmente, las autoridades están facultadas para realizar la inmovilización del automotor, lo que deriva en gastos extra relacionados con el servicio de grúa y el tiempo de permanencia en los patios.

Vehículos que no presentan restricción

Existen categorías específicas que pueden circular libremente a pesar de la medida. Entre las excepciones se encuentran:

  • Vehículos con tecnologías eléctricas e híbridas.
  • Unidades de emergencia y de transporte escolar.
  • Automotores dedicados exclusivamente a la movilización de insumos médicos o traslado de pacientes.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL
EDITADO POR JULIÁN CAMILO SANDOVAL

