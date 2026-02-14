Con una nota y un bozal abandonaron a un perrito en un parque de Medellín: hoy busca hogar

“Me reciben por favor”. Ese fue el mensaje que acompañaba a Tomy, un perro criollo que fue abandonado en un parque cercano a la Biblioteca de Robledo San Germán, en la comuna 7 de Medellín, específicamente en el sector Tierra Firme. El caso generó indignación en la ciudadanía luego de que el animal fuera encontrado con bozal, amarrado con una correa a un árbol y un bozal en el ocico.



En las imágenes se logra ver al perrito, quien permanecía junto a una cobija ladrando, además, la nota escrita a mano que lo acompañaba tenía como mensaje: “me llamo Tomy me reciben por favor gracias”; al reverso se leía: “me perdonan”.

El hallazgo se conoció inicialmente a través de una publicación en la cuenta de X de Denuncias Antioquia, donde se alertó sobre la situación del animal. En el mensaje se informó que el perrito había sido dejado por un sujeto en inmediaciones de la biblioteca de Robledo San Germán y que, gracias a la rápida gestión de una ciudadana y la intervención oportuna de funcionarios, fue rescatado por el Centro de Bienestar Animal La Perla.

La publicación, que incluía detalles del estado en que fue encontrado Tomy, provocó rechazo entre los usuarios en redes sociales y en la comunidad, quienes expresaron su preocupación por el abandono y pidieron acciones para identificar al responsable. Desde la misma plataforma se solicitó que cualquier persona que conociera al propietario informara para proceder con la denuncia por presunto maltrato animal.



Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona que abandonó al perrito, sin embargo, el caso puso nuevamente sobre la mesa el debate sobre el abandono de animales domésticos en espacios públicos, una práctica que, además de generar riesgo para la vida y el bienestar del animal, vulnera las normas de protección animal vigentes en Colombia.



Un compañero fiel que espera una segunda oportunidad

Aunque al principio Tomy se resistió al rescate por el estres al que estuvo sometido, el canino fue trasladado al Centro de Bienestar Animal La Perla, entidad encargada de la atención, protección y rehabilitación de animales en Medellín. La información fue confirmada horas por el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, a través de su cuenta oficial en X.

En su mensaje, el mandatario indicó que el perrito ya se encuentra a salvo en el centro de protección animal, donde recibe valoración médica y el cuidado profesional correspondiente. Según lo informado, Tomy tiene cerca de dos años, está esterilizado, cuenta con microchip y permanece en condiciones estables mientras continúa el proceso de evaluación integral.

Actualmente, el animal se encuentra bajo protección institucional y en proceso de recuperación, a la espera de encontrar una familia que desee adoptarlo y brindarle un hogar y compañeros responsables que le den el cariño y cuidado que merece.

Tras su rescate se hizo un llamado a la adopción responsable y al cuidado de los animales de compañía, resaltando que estos casos evidencian la necesidad de fortalecer la conciencia ciudadana frente al respeto y la protección de los seres sintientes.

Ya está a salvo en el Centro de Bienestar Animal La Perla❤️. Tiene cerca de 2 años, está esterilizado, tiene microchip y se encuentra en condiciones estables, recibiendo toda la valoración y el cuidado profesional que merece.



La ley colombiana sanciona el abandono y maltrato animal

El abandono no solo genera consecuencias emocionales y físicas para los animales, sino que también implica responsabilidades legales para quienes incurren en estas conductas. En Colombia, la Ley 1774 de 2016 reconoce a los animales como seres sintientes y establece deberes de protección basados en el respeto, la solidaridad, la compasión, la ética, la justicia y la prevención del sufrimiento, así como la erradicación del abandono y cualquier forma de maltrato.

La normativa vigente contempla sanciones para quienes maltraten o abandonen animales domésticos. El artículo 339A del Código Penal establece que quien cause la muerte o lesiones graves a un animal puede incurrir en pena de prisión de doce a treinta y seis meses, además de inhabilidades especiales relacionadas con la tenencia o actividades que involucren animales, y multas que oscilan entre cinco y sesenta salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Asimismo, el artículo 339B señala circunstancias de agravación punitiva, entre ellas cuando el maltrato se comete en vía o sitio público, lo que incrementa las penas establecidas. Estas disposiciones buscan reforzar la protección animal y desincentivar prácticas de abandono o violencia contra los animales.

Aunque el caso generó indignación, la rápida reacción ciudadana y la intervención institucional permitieron que Tomy fuera rescatado a tiempo y puesto bajo protección. Ahora, el objetivo principal es que el perritp pueda encontrar un hogar responsable que garantice su bienestar y cuidado permanente.

La historia de Tomy, marcada por el abandono y su posterior recuperación, se convierte en un recordatorio sobre la importancia de la tenencia responsable de los animales, que además de ser compañeros de vida merecedores de amor, son seres sintientes que hacen parte del equilibrio del ecosistema.

