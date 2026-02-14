En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Joven fue asesinada cuando recibía unas flores en Barranquilla: habría sido falso domiciliario

Joven fue asesinada cuando recibía unas flores en Barranquilla: habría sido falso domiciliario

Las autoridades de Barranquilla, en el Atlántico, entregaron detalles sobre el asesinato de una joven de 24 años que falleció tras recibir impactos de arma de fuego al recibir una encomienda de flores por parte de un supuesto domiciliario.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 14 de feb, 2026
Joven fue asesinada cuando recibía unas flores en Barranquilla: habría sido falso domiciliario
Imagen de referencia.
Colprensa

La Policía Metropolitana de Barranquilla entregó detalles sobre un homicidio ocurrido en la zona urbana de la ciudad. Una joven de 24 años murió tras recibir dos impactos de bala cuando recibía una encomienda de flores por parte de un supuesto domiciliario en el barrio Los Ángeles II. El hecho ocurrió en la tarde del viernes 13 de febrero.

¿Qué se sabe de la mujer asesinada mientras recibía unas flores en Barranquilla?

La víctima fue identificada por las autoridades como Yeinis Paola Contreras Orozco, de 24 años. La mujer fue víctima del ataque con arma de fuego sobre las 2:10 de la tarde. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Barranquilla, Contreras sufrió dos impactos por arma de fuego y falleció debido a la gravedad de las heridas.

"Los hechos se registraron en la carrera 11 con calle 111a -18, momentos en que un sujeto con la fachada de domiciliario llevando consigo un ramo de flores, esgrime arma de fuego y atenta contra la humanidad de la víctima", se lee en la información compartida por las autoridades. "Se adelanta verificación y revisión de cámaras en el lugar de los hechos, para conocer móviles y agresores", agregaron en el texto, enfatizando que el homicidio es materia de investigación.

Lea: Las pistas del asesinato de médico y su esposa en Barranquilla dentro de su casa: "Mientras dormían"

Apareció DJ Dever, artista cartagenero que estaba desaparecido

En otras noticias de la costa Caribe, se conoció que el artista DJ Dever, que había sido visto por última vez en Barranquilla apareció en la madrugada de este sábado 14 de febrero. El artista, cuyo nombre real es Deverson José Ríos Caicedo, ya se encuentra bajo el acompañamiento de las autoridades. El músico cartagenero había sido reportado como desaparecido por su agrupación Passa Passa Sound System en días pasados.

El DJ había desaparecido en la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico, junto a otras dos personas en la noche del pasado 10 de febrero. "Esta es una gran noticia que esperaba con ansias desde el momento de su desaparición, pues toda Cartagena conoce de mi amistad con Dever", reveló el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien aseguró que la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias le reportó que el artista musical fue hallado en la madrugada de este sábado 14 de febrero.

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

