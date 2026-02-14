En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Pico y placa en Medellín del 16 al 20 de febrero de 2026: estos son los horarios y vías exentas

Pico y placa en Medellín del 16 al 20 de febrero de 2026: estos son los horarios y vías exentas

Recuerde que el pico y placa en Medellín aplica para carros y motocicletas de dos y cuatro tiempos. Ojo a los horarios, recuerde que hay nueva rotación.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 14 de feb, 2026
Pico y placa en Medellín del 16 al 20 de febrero de 2026: cuál es la multa
Pico y placa en Medellín del 16 al 20 de febrero de 2026: cuál es la multa -
Fotomontaje Noticias Caracol

El pico y placa en Medellín para la semana del 16 al 20 de febrero de 2026 corresponde a la rotación definida para el primer semestre del año, vigente desde el lunes 2 de febrero y con aplicación sancionatoria a partir del lunes 9 de febrero. La medida rige en Medellín y en los municipios del Valle de Aburrá bajo el mismo esquema de días, dígitos y horarios para vehículos particulares y motocicletas.

Horarios del pico y placa en Medellín

La rotación del pico y placa para el primer semestre de 2026 fue anunciada por la Secretaría de Movilidad de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. El esquema se aplica de lunes a viernes, en jornada continua entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, y se extiende hasta el 31 de julio de 2026. Entre el lunes 2 y el viernes 6 de febrero se desarrolló un periodo pedagógico sin sanción económica para vehículos particulares y motocicletas. Desde el lunes 9 de febrero, el incumplimiento genera comparendo e inmovilización del vehículo, conforme a la normativa de tránsito vigente.

Pico y placa para la semana del 16 al 20 de febrero de 2026

La medida cubre vehículos particulares, incluidos camperos, motocarros y cuatrimotos, según el último dígito de la placa; y motocicletas de dos y cuatro tiempos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores, según el primer dígito de la placa. El esquema de dígitos es el mismo para carros y motos, con la diferencia del criterio de lectura de la placa. A continuación, le compartimos cómo será la medida para cada día de la semana:

Lunes 16 de febrero de 2026

  • Carros particulares: placas terminadas en 1 y 7
  • Motocicletas: placas que inician en 1 y 7

Martes 17 de febrero de 2026

  • Carros particulares: placas terminadas en 0 y 3
  • Motocicletas: placas que inician en 0 y 3

Miércoles 18 de febrero de 2026

  • Carros particulares: placas terminadas en 4 y 6
  • Motocicletas: placas que inician en 4 y 6

Jueves 19 de febrero de 2026

  • Carros particulares: placas terminadas en 5 y 9
  • Motocicletas: placas que inician en 5 y 9

Viernes 20 de febrero de 2026

  • Carros particulares: placas terminadas en 2 y 8
  • Motocicletas: placas que inician en 2 y 8

¿Cuál es la multa por infringir pico y placa en Medellín?

El incumplimiento del pico y placa genera sanción económica y la inmovilización del vehículo. El comparendo corresponde a 52,29 UVB. Para el año 2026, la conversión de esas unidades equivale a una multa de 633.111 pesos colombianos. La medida aplica tanto para carros como para motocicletas que circulen en horarios y días restringidos en vías no exentas.

Vías exentas del pico y placa en Medellín

En la jurisdicción de Medellín, el pico y placa no aplica en los siguientes corredores:

  • Avenida Regional y Autopista Sur, solo en tramos dentro de Medellín.
  • Vía Las Palmas.
  • Conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y la vía Las Palmas.
  • Calle 10, entre el eje vial del río y la Terminal del Sur.
  • Corredor 4.1 hacia el Occidente antioqueño.
  • Corredores definidos para acceso a la Terminal de Transportes del Norte.
  • Corregimientos del municipio.

Estas exenciones se mantienen frente al esquema del segundo semestre de 2025. En los tramos de la avenida Regional y la Autopista Sur que pertenecen a Bello e Itagüí, la exención no aplica por decisiones de esas administraciones municipales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

