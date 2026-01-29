¿Por qué está lloviendo tanto en Medellín? Ideam explica las causas y si el clima seguirá así

Durante los últimos días, Medellín ha registrado lluvias persistentes que han llamado la atención de la ciudadanía. Las precipitaciones se han presentado con intensidad en lapsos cortos de tiempo y, en varios sectores, han coincidido con tormentas eléctricas y nubosidad densa. Incluso, se desbordó el río Medellín provocando afectación en viviendas, negocios y calles. Este comportamiento no es aislado ni casual, y responde a varios factores atmosféricos que están actuando de manera simultánea sobre la región.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

De acuerdo con el Ideam, el aumento de las lluvias en Medellín hace parte de un patrón que abarca buena parte del territorio nacional. Sobre esta situación, la meteoróloga de turno del Ideam, Paola Andrea Bulla Portuguez, explicó que “relativamente en Colombia se han aumentado las lluvias debido a el ingreso de humedad proveniente del Amazonas, el cual está provocando pues estas lluvias en gran parte de la región andina, región de la Amazonía, y puntualmente en Medellín se presentaron esas lluvias por el ingreso de esta humedad que estamos hablando”.



#Internacionales | 🇨🇴🌧️ Inundaciones en Medellín, #Colombia, causaron una emergencia crítica debido a intensas lluvias que afectaron viviendas, negocios y carreteras.



Video: Cortesía. pic.twitter.com/oOTgDwh3bh — Porttada (@porttada) January 29, 2026

Publicidad

El papel de la humedad en el Amazonas

Uno de los principales factores que explica por qué llueve tanto en Medellín, según esta experta del Ideam, es el ingreso de grandes cantidades de humedad desde la Amazonía. Esta región actúa como una fuente constante de vapor de agua que se desplaza hacia el centro del país a través de corrientes atmosféricas.

Cuando esa humedad llega a la región andina, encuentra condiciones que favorecen la formación de nubosidad densa y lluvias frecuentes. Medellín, por su ubicación geográfica, recibe con facilidad ese flujo de humedad. La ciudad se encuentra en un valle rodeado de montañas, lo que favorece la acumulación de nubes cuando el aire húmedo asciende.



Desarrollo vertical de las nubes y lluvias intensas

Otro elemento clave es el crecimiento acelerado de las nubes. En Medellín, las lluvias no solo han sido frecuentes, sino también intensas en periodos cortos. Esto se debe al denominado desarrollo vertical de las nubes, que permite que grandes masas de aire caliente y húmedo asciendan rápidamente.

Publicidad

Sobre este fenómeno, la meteoróloga del Ideam señaló que “también se da por desarrollo vertical de las nubes, el cual nos provoca niveles altos de las lluvias en poco tiempo, por eso se presentaron esas lluvias el día de ayer (28 de enero)”. Este proceso explica por qué en pocas horas pueden caer grandes volúmenes de agua, generando acumulaciones rápidas en calles, quebradas y laderas.



¿Seguirá lloviendo en Medellín los próximos días?

Las lluvias en Medellín no se distribuyen de manera uniforme a lo largo del día. Según el Ideam, las mañanas suelen presentar condiciones más secas, mientras que las precipitaciones se concentran en la tarde y la noche.

Paola Andrea Bulla Portuguez explicó que “el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Medellín se espera en las horas de la mañana en las condiciones secas ya para las horas de la tarde y noche. Se espera un aumento de la nubosidad y de las precipitaciones. Se esperan lluvias de variada intensidad durante estas jornadas”. Este comportamiento responde al calentamiento del suelo durante el día. A medida que avanzan las horas, el calor acumulado facilita el ascenso del aire húmedo, lo que incrementa la nubosidad y la probabilidad de lluvias.



Habrá más lluvias en varios departamentos de Colombia, dice Ideam

El aumento de lluvias no es exclusivo de Medellín. El Ideam ha señalado que varias regiones del país presentan condiciones similares. De acuerdo con el pronóstico, “para el día de hoy, en las horas de la mañana se espera condiciones secas en amplias zonas del territorio nacional. Sin embargo, se esperan lluvias hacia la parte sur de la región pacífica y hacia el pie del monte amazónico”.

A medida que avanza el día, el panorama cambia. La meteoróloga indicó que “para las horas de la tarde se espera un incremento de la nubosidad en las regiones de la Amazonía Pacífica y región andina”. Las lluvias más significativas se han concentrado en departamentos específicos. Según el Ideam, “las lluvias más importantes se esperan en sectores de Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Saldas, Tolima, Huila, Amazonas, Vaupés, Guainía, Nariño, Cauca, Putumayo y Chocó”.



Persistencia de lluvias en la noche

Durante la noche, las lluvias no desaparecen por completo. En varias regiones continúan los episodios de precipitación, aunque con distintas intensidades. De acuerdo con el Ideam, “para las horas de la noche se espera que persistan en algunas zonas de la región andina y Pacífica las lluvias. Estas que persistirían en sectores de Santander, Antioquia, Cundinamarca, Chocó, Cauca, Nariño y hacia la parte sur occidental de la región de la Amazonía”.

En Medellín, este patrón se traduce en lluvias nocturnas que pueden mantenerse intermitentes hasta la madrugada, especialmente en zonas altas y cercanas a las laderas.



Clima en San Andrés y Providencia

El comportamiento atmosférico también afecta al Caribe insular. Según lo explicado por Paola Andrea Bulla Portuguez, “para San Andrés y Prudencia, se espera en las horas de la mañana, cielo ligeramente cubierto, tiempo seco y en las horas de la tarde y noche se espera un incremento en la nuncia y precipitaciones, sobre todo hacia la parte marítima del archipiélago”. Esto confirma que el patrón de aumento de nubosidad en la tarde no se limita al continente, sino que también se refleja en zonas insulares.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

Publicidad

NOTICIAS CARACOL