Congresista colombiana denuncia detención de su hijo por parte del ICE: "En condiciones inhumanas"

La congresista Ángela María Vergara denunció este viernes 13 de febrero que su hijo Rafael Alfonso Vergara lleva 18 días detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en "condiciones inhumanas".

"Un joven que siquiera tiene una infracción de tránsito, pero que él y al igual de muchos colombianos están viviendo un martirio, que no han podido regresar a su país, que necesitan la intervención urgente del Estado. Es por eso que hoy como madre les pido ayuda", señaló Vergara en un video difundido en sus redes sociales. La representante a la Cámara por Bolívar, que pertenece al Partido Conservador, pidió la intervención urgente del Gobierno Nacional y de la Cancillería para garantizar el retorno y la protección de su hijo y de otros connacionales en situaciones similares.



En el video, la congresista aseguró que su hijo contaba con un permiso de trabajo, número de sanidad social y una audiencia programada para 2028 para tratar sus trámites de asilo. "Lleva 18 días encarcelado, encadenado en unas condiciones inhumanas, una persona que estaba a la espera de su resolución de su situación legal", agregó Vergara.



A pesar de que conoce la situación de su hijo desde hace semanas, la congresista dijo en la red social X que ha guardado silencio hasta ahora porque confiaba en las garantías de la Justicia estadounidense, pero decidió hacer pública la situación ante lo que calificó como un "desgaste emocional profundo". "Alzo la voz desde lo humano por las familias que sufren sin ayuda; por colombianos que hoy son tratados como delincuentes sin serlo. Hombres y mujeres que llevan meses privados de la libertad, esperando un vuelo para regresar a casa o una intervención del Estado colombiano que les devuelva la esperanza", escribió.

El partido Conservador colombiano compartió un comunicado apoyando a su representante: "Nuestra solidaridad con la Representante Ángela Vergara y su familia ante la difícil situación que atraviesan, al igual que muchos connacionales que, en procesos legales de asilo y sin antecedentes, enfrentan detenciones prolongadas y condiciones adversas en el exterior".

Asimismo, el partido le pidió "al Gobierno Nacional, a la Cancillería y a las autoridades competentes a activar de forma inmediata y efectiva los mecanismos diplomáticos y consulares previstos para estos casos: velar por la protección de los derechos humanos de nuestros compatriotas, asegurar el debido proceso, brindar acompañamiento jurídico adecuado y facilitar, en lo posible, su retorno seguro y digno".

Cerca de seis de cada siete migrantes detenidos por el ICE en el primer año de la actual Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, carecen de historial criminal violento, reveló esta semana la cadena CBS con base en un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Además, cerca de cuatro de cada diez detenidos no tienen ningún antecedente criminal, y algunos solo estaban acusados de infracciones civiles de inmigración, como vivir de forma irregular en Estados Unidos o sobrepasar el tiempo permitido de su estadía en el país. Una investigación de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) documentó un promedio mensual de 6.000 migrantes latinos sin antecedentes penales que entraron en centros de detención de febrero a septiembre de 2025.