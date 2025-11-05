En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
JAIME ESTEBAN MORENO
ZOHRAN MAMDANI
SOLDADOS LIBERADOS
POLÉMICA LUIS DÍAZ
JHON DURÁN, FIGURA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Lluvias no dan tregua: el pronóstico del clima del Ideam para este miércoles en Bogotá y el país

Lluvias no dan tregua: el pronóstico del clima del Ideam para este miércoles en Bogotá y el país

El más reciente informe del Ideam advierte un aumento en la intensidad de las lluvias y alerta por posibles emergencias climáticas en las regiones.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 5 de nov, 2025
Comparta en:
Aumento de lluvias: Pronostico del IDEAM emite alertas por deslizamientos en varias regiones
Se pronostican lluvias en diferentes partes del país -
Getty Images - IDEAM

Publicidad

Publicidad

Publicidad