Lluvias no dan tregua: el pronóstico del clima del Ideam para este miércoles en Bogotá y el país

Las lluvias no dan tregua en gran parte del país. Según el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Colombia registró un aumento del 17,8 % en los volúmenes de precipitación durante las últimas 24 horas, generando lluvias más intensas y frecuentes en los departamentos de Putumayo, César, Nariño, Cauca, Risaralda y Valle del Cauca. El municipio de Sibundoy (Putumayo) tiene el punto más alto de precipitación, con 102,5 milímetros.

De acuerdo con el informe de las condiciones climáticas actuales, para este miércoles se mantiene una alta probabilidad de inundaciones repentinas o aumentos considerables en los niveles de los ríos Atrato, Magdalena, Cauca, San Jorge, Tapaje - Dagua, San Juan y Baudó, además de las cuencas directas que desembocan en el Pacífico.

El Ideam también generó alerta roja por altas probabilidades de deslizamientos de tierra en varios de los municipios de Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Nariño, Putumayo, Risaralda, Santander y Valle del Cauca, debido a la saturación de los suelos por las lluvias continuas. Asimismo, se destacó que hay riesgos de incendios forestales en municipios de Cundinamarca y Norte de Santander.



Por otra parte, se advierte una probabilidad moderada de lluvias continuas en el litoral Pacífico norte, mientras que otras regiones del país como el Caribe y los valles interandinos podrían experimentar variaciones entre lloviznas ocasionales y cielos parcialmente nublados durante el transcurso de la semana.



Estas diferentes variaciones han generado alertas ambientales en el país; en Vélez, Santander, ya se suman 7 días de emergencia en la vía transversal del Caribe, debido a una falla geológica que desencadenó un fuerte deslizamiento. Esta vía que conecta a Santander con Boyacá y el Caribe ha dejado cerca de 14.500 usuarios incomunicados y más de 98 familias afectadas.



Clima en Bogotá

Para este 5 de noviembre, el portal de AccuWeather pronostica en Bogotá una jornada mayormente nublada, con probabilidad de precipitaciones de 0,5 milímetros en horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre 14 y 18 grados. La calidad del aire para este día se califica como mala.

Además se pronostica ráfagas de viento de 18 km/h, lo que quiere decir leves a moderadas, y una humedad del 56%, por lo que se recomienda a los ciudadanos precaución al conducir y portar paraguas o prendas impermeables, ya que se prevé una alta posibilidad de chubascos intermitentes en el oriente y norte de la ciudad.

