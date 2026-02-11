Cronología del sicariato frente a gimnasio en Bogotá: así asesinaron a empresario y su escolta

Hacia las 3:30 de la tarde de este miércoles 11 de febrero de 2025, un miserioso hombre vestido con corbata y traje elegante llegó a la calle 85 con carrera Séptima. Caminó por los alrededores del gimnasio que allí se encuentra como si esperara a algún ejecutivo para alguna reunión de negocios, y se dispuso a aguardar por alguien hasta el momento desconocido. Transcurrieron aproximadamente 15 minutos y, finalmente, aquel misterioso sujeto encontró a quien buscaba: del gimnasio salía el empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra; vestía ropa deportiva y era acompañado por su escolta.

En eso, el extraño hombre desenfundó un arma de fuego, la apuntó contra el empresario y su guardaespaldas y apretó el gatillo. Eran las 3:45 de la tarde cuando varios estruendos alertaron a los ciudadanos que transitaban por este concurrido sitio; para ese momento, ya sobre la acera empezaba a brotar la sangre de Aponte y su guardia, quienes cayeron desplomados a la vista de las decenas de personas y autos que se movilizaban por allí.

Varias personas empezaban a agruparse alrededor de los dos hombres gravemente heridos mientras que el hombre de traje, ya mostrando su faceta sicarial, corría hacia la carrera Séptima, en donde lo esperaba parqueado un motociclista que se dio a la fuga con él. Pasaban los minutos y mientras llegaban las ambulancias, algunos profesionales de salud que acudieron al punto intentaban hacerles maniobras de reanimación a los afectados para lograr trasladarlos hacia la clínica El Country con signos vitales. Los vehículos de emergencia llegaron corridos algunos minutos desde el incidente y traladaron inmeditamente a ambos heridos hacia la entidad médica previamente nombrada, la más cercana al punto de los hechos.



El reloj marcaba las 4:10. Aponte y su escolta llegaban por urgencias a la Clínica del Country; los trabajadores de salud de aquella institución los recibían con gran afán. Sin embargo, el tiempo no fue suficiente: ambas víctimas de este ataque sicarial se encontraban ya sin signos vitales y nisiquiera alcanzaron a ser ingresados. Por lo anterior, la institución de salud emitió un comunicado explicando lo acontecido: "A su llegada, fueron recibidos y atendidos de manera inmediata por el equipo médico multidisciplinario; sin embargo, al momento de su ingreso no presentaban signos vitales".



Hacia las 5:30 de la tarde, en el lugar de los hechos, el general Giovanni Cristancho emitió el primer parte oficial al respecto. Para ese momento informó que ambas víctimas habían perdido la vida. "Se evidencia que es un acto sicarial totalmente planeado. Haciendo la trazabilidad de las cámaras, podemos evidenciar que esas personas llegaron a esperar a su víctima 15 minutos antes; planearon la forma de caracterizar al sicario, porque estaba de corbata, y, así mismo, donde parquearon la moticicleta también estaba totalmente planeado (...) Estamos en los actos urgentes verificando cámaras y recolectando elementos materiales probatorios que nos puedan llegar a dar con el móvil del sicariato. (...) Vamos a analizar las evidencias y a recolectar información; hasta ahora las primeras indagaciones que hacemos no manifiestan ningún tipo de amenazas. Llevamos poco tiempo y tenemos que trabajar", informó.



¿Quién era el empresario asesinado tras sicariato frente a gimnasio Bodytech de Bogotá?

Gustavo Andrés Aponte Fonnegra era el propietario de la empresa Arroz Sonora y un actor relevante del sector arrocero. Además de su rol comercial, integraba el consejo directivo de la Fundación Aponte Rojas, donde coordinaba programas de resocialización y formación integral para menores y familias en situación de vulnerabilidad. El empresario no registraba antecedentes penales, por lo que las autoridades han centrado las investigaciones iniciales en su actividad dentro de dicha fundación para determinar si su labor social está vinculada con los móviles del crimen.

