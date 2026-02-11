2 perritos murieron y 4 están en estado crítico tras presunto envenenamiento en colegio de Bogotá

Un profundo sentimiento de tristeza y rechazo genera en Bogotá el presunto caso de envenenamiento que deja dos perros muertos y cuatro más en estado crítico en una institución educativa de la localidad de Ciudad Bolívar.



De acuerdo con el comunicado oficial del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), el hecho se presentó en la noche del martes en el Instituto Antonio García, donde seis perros que eran cuidados por la comunidad educativa resultan gravemente afectados.

Según la información preliminar entregada por la entidad, dos de los animales fallecieron, mientras que otros cuatro permanecen en estado crítico. Tras conocerse lo ocurrido, funcionarios del IDPYBA y de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar se desplazaron hasta el lugar para activar la ruta de atención correspondiente. Allí realizaron la verificación de los hechos y adelantaron la recolección de información necesaria para la investigación.

Los cuatro perros heridos fueron trasladados de inmediato a una clínica veterinaria operadora del Instituto, donde el equipo médico concentra todos sus esfuerzos en los procedimientos necesarios para intentar salvarles la vida. Hasta el momento, las autoridades no entregan detalles adicionales sobre su evolución clínica, pero confirmaron que permanecen bajo atención especializada.



Ante este insólito hecho, se inició un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, a través del grupo GELMA (Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal), con el propósito de identificar y judicializar a la persona o personas responsables de este presunto delito, el cual está tipificado en la legislación colombiana.



El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal informó que las autoridades avanzan en el análisis de los indicios recopilados y recuerdan que el maltrato animal con resultado de muerte puede acarrear sanciones penales.

Además, la Administración Distrital rechaza de manera enfática cualquier acto de crueldad contra los animales y asegura que hará seguimiento al caso hasta que los responsables sean plenamente identificados y sancionados con todo el peso de la ley.

Asimismo, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información, videos o testimonios que puedan aportar a la investigación, los reporten de manera inmediata a la línea 123. El objetivo, señalan, es esclarecer lo ocurrido y evitar que este hecho quede en la impunidad.

Estas son las sanciones por envenenamiento de animales

El Código Penal colombiano, en su artículo 339A, establece que quien, por cualquier medio o procedimiento, maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física, podrá incurrir en pena de prisión de 12 a 36 meses.

Además, contempla una inhabilidad especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales, así como una multa de 5 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Por su parte, el artículo 339B señala circunstancias de agravación punitiva, indicando que las penas podrán aumentarse de la mitad a tres cuartas partes si la conducta se comete con sevicia; en vía o sitio público; valiéndose de inimputables o menores de edad o en presencia de ellos; cuando se realicen actos sexuales con los animales; o cuando el delito sea cometido por un servidor público o por quien ejerza funciones públicas. Estas disposiciones refuerzan el marco legal que busca sancionar con mayor severidad los actos de crueldad contra los animales en el país.

El caso no solo abre una investigación judicial, sino que deja una profunda herida en una comunidad educativa que había asumido el cuidado y protección de estos animales. Mientras avanzan las pesquisas, los cuatro perros que sobreviven continúan bajo atención veterinaria, en medio de la esperanza de que logren superar este difícil episodio.

