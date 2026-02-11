Gobierno decreta emergencia económica, social y ecológica en 8 departamentos por ola invernal

El Gobierno Nacional, mediante el decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, declaró emergencia económica, social y ecológica en ocho departamentos del país por las recientes inundaciones e intensas lluvias que se han presentado. Los territorios abarcados en esta nueva declaratoria, la segunda en menos de dos meses, incluye los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó por "el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto", tal como se lee en el oficio publicado.

Tal decreto se publicó días después de que el mandatario Gustavo Petro reiterara la solicitud, ante la Corte Constitucional, de levantar la suspensión del más reciente decreto de emergencia económica. En su última aparición pública, durante el pasado consejo de ministros que se hizo en Montería (Córdoba), volvió a referirse al tema y aseguró que tal declaratoria sería clave para la recuperación de los lugares más afectados por las inundaciones.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia (UNGRD), por su parte, recientemente también se refirió a esta situación y hasta le recomendó al mandatario de Colombia decretar tal estado de excepción constitucional. Para entonces, el principal argumento de tal sugerencia radicaba en la llegada del primer frente frío que ya estaba generando estragos en gran parte de los municipios de Córdoba y otros departamentos.



¿Cuál es la situación de Córdoba por ola invernal?

Recientemente, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, informó sobre la grave emergencia climática que atraviesa el departamento, señalando que el 80% de sus municipios presentan afectaciones por las recientes precipitaciones. El desbordamiento de la represa de Urrá y de tres ríos principales ha dejado a más de 150.000 ciudadanos damnificados. Según el mandatario, diez de estas localidades enfrentan una situación de extrema urgencia, con daños que superan el 60% de su territorio, mencionando específicamente a "en estado muy crítico, que tienen afectaciones superiores al 60% como lo son la zona costanera: Los Córdobas, Puerto Escondido, Canalete, parte de San Bernardo del Viento, Montelíbano, Puerto Libertador, La Apartada, Montería, parte del Lorica".



Zuleta detalló la magnitud del fenómeno meteorológico explicando que el volumen de agua caído en apenas 48 horas equivale a lo que usualmente se registra en casi dos meses de temporada invernal. Respecto a la dinámica del desastre, el gobernador precisó:



“Lo que recibimos fueron lluvias por el frente, lluvias por el sur y en dos días llovieron más de 240 mm, que son las lluvias normales en temporada de lluvia durante 40 o 50 días. ¿Qué quiere decir esto? Las lluvias que recibió Córdoba en dos o tres días son las lluvias que recibe el departamento de Córdoba en un mes y medio o dos meses de invierno. ¿Qué pasó? Toda esta cantidad de lluvias, no solamente la que llegó al embalse, sino que llega a todos los municipios, que también termina en diferentes cuencas hídricas, caños, ciénagas, quebradas, también llega a las cuencas hídricas principales como el San Jorge, el Sinú y el río Canalete, lo que generaron que todos los ríos de nuestro departamento y quebradas se desbordaran generando las inundaciones que hoy vive el departamento de Córdoba”.

