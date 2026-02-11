¿Quién era el empresario víctima de sicariato frente a un gimnasio en el norte de Bogotá?

Gustavo Andrés Aponte Fonnegra era un empresario del sector arrocero, reconocido por ser el propietario de la empresa Arroz Sonora. Este miércoles se convirtió en una de las víctimas del atentado sicarial ocurrido en el norte de Bogotá.



Además de su actividad empresarial, se desempeñaba como miembro principal del consejo directivo de la Fundación Aponte Rojas, organización enfocada en la formación y el acompañamiento integral de niños, niñas y familias en condición de vulnerabilidad.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el empresario no tenía antecedentes penales. En la fundación, según se ha indicado, ayudaba en procesos de resocialización de menores de la zona, ofreciendo formación humana, emocional e intelectual a menores de edad en situaciones vulnerables.

Este aspecto, según las autoridades, se convierte, por ahora, en uno de los puntos de partida dentro de la investigación que adelantan las autoridades para esclarecer lo ocurrido.



¿Cómo ocurrieron los hechos?

Aponte Fonnegra fue asesinado en la tarde de este miércoles 11 de febrero de 2026, cuando salía de un gimnasio ubicado en la carrera Séptima con calle 84, en el nororiente de Bogotá. En el ataque también murió su escolta, un miembro de la Policía Nacional en uso de buen retiro, quien había prestado servicio hasta el año 2021 y desde entonces se desempeñaba como su guardaespaldas privado.



Ambos fueron trasladados de urgencia a la Clínica del Country. Sin embargo, el centro médico confirmó que llegaron sin signos vitales hacia las 4:10 de la tarde.



El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, se pronunció desde el lugar de los hechos y señaló: “Sabemos que es un empresario y tenía un escolta: un miembro de la Policía Nacional en uso del buen retiro, que había sido policía hasta el 2021; él mismo había pedido su retiro, y desde entonces había fungido como escolta de esta personalidad”.

El alto oficial también explicó cómo ocurrió el ataque: “La Policía Nacional lamenta los hechos presentados en el cual acontece un sicariato a dos personas. Un sicario, vestido con corbata y traje, al momento que salen dos personas del gimnasio, les genera disparos con arma de fuego. Esta persona después sale a la Séptima, se monta en una motocicleta y se fuga del lugar”.

Según Cristancho, se trataría de un hecho planeado con antelación. “Se evidencia que es un acto sicarial totalmente planeado. Haciendo la trazabilidad de las cámaras, podemos evidenciar que esas personas llegaron a esperar a su víctima 15 minutos antes; planearon la forma de caracterizar al sicario, porque estaba de corbata, y, así mismo, donde parquearon la motocicleta también estaba totalmente planeado”.

El comandante agregó que avanzan en la investigación para determinar el móvil del crimen. “Estamos en los actos urgentes verificando cámaras y recolectando elementos materiales probatorios que nos puedan llegar a dar con el móvil del sicariato. (…) Vamos a analizar las evidencias y a recolectar información; hasta ahora las primeras indagaciones que hacemos no manifiestan ningún tipo de amenazas. Llevamos poco tiempo y tenemos que trabajar”, concluyó.

