Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Lo sintió? Temblor sacudió la tarde de este miércoles 28 de enero en Huila y municipios cercanos

¿Lo sintió? Temblor sacudió la tarde de este miércoles 28 de enero en Huila y municipios cercanos

Un sismo de se presentó la tarde de este miércoles 28 de enero en el Huila, con epicentro cercano a Pitalito. Estas son las características.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 28 de ene, 2026
Temblor
Temblor en el Huila
Servicio Geológico Colombiano -

Un temblor de magnitud 3,1 se registró en la tarde de este martes 28 de enero de 2026 en el sur del departamento del Huila, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El movimiento sísmico ocurrió a las 3:04 p. m. y fue catalogado como un evento de profundidad superficial, característica que puede hacer que el sismo sea sentido con mayor claridad por la población cercana al epicentro, aunque su magnitud fue moderada.

De acuerdo con el boletín oficial del SGC, el sismo se localizó en las coordenadas 1,92° de latitud y -76,01° de longitud, con cercanía a varios municipios del sur huilense. Saladoblanco se encuentra a 9 kilómetros del epicentro, Pitalito a 10 kilómetros y Oporapa a 12 kilómetros.

El evento fue analizado manualmente por la entidad técnica y tuvo un tiempo de origen registrado a las 20:04 UTC. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas lesionadas, según la información preliminar conocida.

El Servicio Geológico Colombiano recordó que Colombia es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación geográfica y reiteró la importancia de que la ciudadanía esté preparada ante este tipo de eventos, siguiendo las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo y verificando la información únicamente a través de fuentes oficiales.

Noticia en desarrollo

