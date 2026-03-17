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Bus quedó atrapado en socavón en El Poblado, en Medellín, tras fuertes lluvias este martes

En la tarde de este marte se presentaron varias emergencias por las fuertes lluvias en Medellín. Las autoridades reportaron un socavón en El Poblado, en el que quedó atrapado un bus del servicio público.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Bus quedó atrapado en socavón en El Poblado, en Medellín, tras fuertes lluvias este martes
El socavón se presentó en cercanías del Hotel Dann Carlton de Medellín.
Alcaldía de Medellín

En la zona de El Poblado, en Medellín, Antioquia, se reportó una emergencia en el sector cercano al Hotel Dann Carlton por las fuertes lluvias de este martes 17 de marzo. El equipo del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), la Alcaldía de la ciudad, entre otras entidades, atendieron esta y otras emergencias.

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"Estamos al frente de la contingencia generada a la altura del Hotel Dann Carlton por las fuertes lluvias que se presentaron en las horas de la tarde. Como medida de prevención y para salvaguardar la vida de la gente, hemos cerrado ambas calzadas de la avenida El Poblado mientras hacemos las evaluaciones técnicas y estemos seguros de que la gente no esté en peligro", se lee en un comunicado de la Alcaldía de Medellín.

En otro comunicado, compartido por el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, fue enfático en mencionar el cierre de la avenida El Poblado en ambos sentidos, a la altura de la quebrada La Presidenta. "Debido a las fuertes lluvias se presentó un daño en la cobertura de la quebrada que pasa por debajo de la vía. No hay heridos", dijo el mandatario de la ciudad, quien además pidió a la ciudadanía tomar rutas alternas para movilizarse por la ciudad. (Le puede interesar: Ideam alerta nuevo frente frío en Colombia: lluvias y más viento esta semana en varias regiones).

En las imágenes se ve cómo un bus de servicio público quedó atrapado en el socavón que se formó en la vía. Sobre las 5:00 de la tarde, Gutiérrez informó que se presentaba una tormenta eléctrica en varios puntos de la ciudad. "Se registra desbordamiento de la quebrada La Presidenta, a la altura de Provenza y en Monterrey. No se reportan personas lesionadas. Estamos al frente de la situación con el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín y agentes de tránsito, quienes realizan desvíos en la zona. Invitamos a la ciudadanía a seguir las recomendaciones preventivas y reportar cualquier situación al 123", se lee en la cuenta de X del alcalde.

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MATEO MEDINA ESCOBAR
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