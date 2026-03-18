Usuarios que cumplan con este requisito en el recibo del agua tendrán beneficio: aplica en Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Corporación Maloka realizaron una alianza que busca impulsar el uso de la factura virtual y, al mismo tiempo, ampliar la participación ciudadana en espacios de ciencia y tecnología. Esta iniciativa permite que quienes realicen la migración de la factura física del servicio de agua a la factura virtual accedan a un descuento directo en la entrada al recorrido exploratorio de Maloka.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

El beneficio se enmarca en una estrategia conjunta entre ambas entidades, cuyo propósito es promover prácticas de consumo más eficientes en materia ambiental, reducir el uso de papel y mejorar el acceso a la información del servicio público. La medida se encuentra activa desde marzo de 2026, según los comunicados divulgados por el Distrito.



¿En qué consiste el descuento?

El acuerdo establece que las personas inscritas en la factura virtual del Acueducto obtienen un 20% de descuento en la entrada al recorrido exploratorio de Maloka. Este beneficio aplica tanto para el titular afiliado como para un máximo de tres acompañantes, lo cual permite que más integrantes del mismo núcleo familiar o grupo cercano accedan a la experiencia con la misma condición.



El descuento funciona de manera ilimitada, siempre que la persona se encuentre inscrita en el sistema de facturación virtual. Esto convierte el beneficio en un plan accesible para quienes visitan el museo de forma frecuente o desean combinar actividades recreativas con contenidos pedagógicos sin necesidad de trámites adicionales cada vez que deciden asistir.



¿Cómo cambiar a la factura virtual?

El procedimiento para migrar al formato digital se gestiona a través del portal oficial del Acueducto de Bogotá. El usuario debe ingresar a www.acueducto.com.co y seleccionar la opción "Factura Virtual". Para completar el registro, se solicita el número de cuenta contrato que aparece en la factura física del agua y un correo electrónico donde se enviará la confirmación del proceso. Una vez finalizado el registro, el sistema remite un mensaje con las instrucciones necesarias para redimir el descuento en Maloka.



El uso del correo electrónico como mecanismo de validación permite que la confirmación funcione como comprobante oficial al momento de presentarse en la taquilla del museo. Esta verificación garantiza que el beneficio sea aplicado solamente a las personas que hayan completado el proceso de migración.



Por qué el Acueducto impulsa la factura virtual

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ha indicado que la transición hacia el recibo del agua digital responde a una necesidad logística y ambiental. Cada año se imprimen aproximadamente 13,8 millones de hojas, equivalentes a 70 toneladas de papel, exclusivamente para la facturación del servicio de agua. La reducción de material físico representa un impacto directo en el consumo de recursos, además de facilitar el acceso a la información mensual para los usuarios.

Publicidad

La alianza con Maloka busca reforzar este cambio a través de un incentivo cultural. La entidad ha hecho énfasis en que la adopción de la factura virtual permite un manejo más eficiente del proceso de cobro, reduce los tiempos de entrega del documento y mejora la disponibilidad de la información en casos de consultas o trámites.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL