Se conoce video clave en crimen de Luder Quiñones, músico de Willy García

Hay luto en el mundo de la salsa por el asesinato de Luder Quiñones Echeverry, timbalero que hacía parte de la orquesta del artista Willy García. El músico perdió la vida en la tarde del martes 17 de marzo en el barrio Bretaña, en el centro de Cali, capital del Valle del Cauca. (Lea también: Esto se sabe sobre la muerte de Luder Quiñones, músico de la orquesta del salsero Willy García)

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Las autoridades han desplegado todo un equipo logístico e investigativo para dar con el paradero de los responsables de este homicidio. Aunque inicialmente se dijo que se habría tratado de un intento de robo, se investiga si habría otro móvil en el crimen.



Le dispararon varias veces

En las últimas horas se conoció un video que circula en redes sociales en el que se observa a hombres armados que se movilizan en, al parecer, tres motos.

Uno de ellos se acerca caminando por la parte trasera del vehículo al que estaba ingresando Luder Quiñones Echeverry y le dispara.



En otra imagen se aprecia a otro sujeto descendiendo de su moto, frente al carro, y dispara en repetidas ocasiones a la persona que estaba en arrodillada en la silla del copiloto, quien sería el timbalero.



El general Hervert Benavidez, comandante de la Policía de Cali, detalló que “se pudo establecer que el artista se encontraba en un establecimiento comercial cuando fue abordado por varios sujetos armados, presentándose un intercambio de disparos que le habrían ocasionado lesiones con arma de fuego”.

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Quiñones quedó mal herido en su carro mientras que los delincuentes huyeron del lugar.

“El artista fue trasladado de manera inmediata un centro asistencial. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento”, informó el oficial Benavidez. (Lea también: Murió Carol The Warrior, influencer colombiana que aseguró ser víctima de brujería)



“Hoy se me va un pedazo del corazón”

Varios artistas se han pronunciado ante la trágica partida de Luder Quiñones, entre ellos Willy García, quien aseguró a través de un mensaje que compartió en sus redes, con un video en el que rindió homenaje al timbalero, que acababa “de perder a un amigo de vida, a un hermano que la música me regaló y que nunca se fue de mi lado”.

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“Crecimos juntos, soñando con los bolsillos vacíos pero el corazón lleno. Desde aquellos días en los que juntábamos monedas para el bus hasta los escenarios más grandes que la vida nos permitió pisar. Más de 34 años caminando hombro a hombro, riendo, luchando, resistiendo”, recordó el salsero, quien rechazó que “la violencia me lo arrebató”.

“Me duele profundo, en el alma, en la historia, en cada recuerdo que construimos. Junior Quiñones, ‘El Mulato’, uno de los más grandes timbaleros y percusionistas de este país, pero sobre todo, un ser humano inmenso. Mi manito…así nos decíamos. Y así te voy a recordar siempre: como ese hermano leal con el que la vida me permitió compartirlo todo. Hoy se me va un pedazo del corazón”, finalizó.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON REPORTERÍA DE JOHN ÁLEX HENAO, CORRESPONSAL DE VALLE DEL CAUCA