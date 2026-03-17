Estadounidense habría intentado sobornar a funcionarios de Migración Colombia para que lo dejaran ir

Migración Colombia expulsó del país a un ciudadano estadounidense buscado por la justicia de su país para que responda por varios delitos, entre los que se encuentran fabricación y distribución de drogas sintéticas y homicidio culposo. El extranjero habría intentado sobornar a funcionarios de la entidad colombiana para que lo dejaran escapar.

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"Un extranjero prófugo de la justicia de Estados Unidos, y peligroso delincuente dedicado a la elaboración de sustancias como fentanilo, éxtasis, metanfetaminas, cannabinoides y otras drogas sintéticas; fue ubicado y expulsado del país en las últimas horas por oficiales de Migración Colombia. Durante su traslado en custodia, el requerido por la justicia de Estados Unidos ofreció 5.000 USD o hasta cuatro veces cualquier recompensa por una ventana de oportunidad de 20 minutos que le permitiera escapar de las autoridades", se lee en un comunicado de la entidad migratoria de Colombia.



¿Qué se sabe del estadounidense expulsado de Colombia?

De acuerdo con la información compartida por Migración Colombia, el extranjero es un hombre de 34 años con pasaporte del estado de Carolina del Norte. "Se estableció que tenía vigente una orden de captura en el estado de Colorado por los delitos de fabricación y distribución de drogas sintéticas. Además, se le imputaron cargos en el pasado por homicidio culposo, toda vez que una persona falleció a causa del suministro de drogas por parte del acusado, así como los posibles nexos con estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes", agregaron en el texto.



El estadounidense ingresó a Colombia como turista el pasado mes de febrero, lo hizo a través del Puente Internacional de Rumichaca en la frontera con Ecuador. "Se desplazó hasta la capital del país, donde días después se emitió un requerimiento de la justicia estadounidense para su ubicación y traslado al país norteamericano en calidad de expulsado. Su captura se registró en un hostal del barrio El Poblado en Medellín, donde llegó dos días atrás en un transporte informal que le permitió evadir controles aéreos o terminales terrestres en su trayecto desde Bogotá", explicaron.



Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia, entregó unas declaraciones sobre el caso: “Tenemos un ‘positivo’ muy importante: vemos cómo un procedimiento administrativo de Migración Colombia permite la ubicación de un extranjero requerido por la justicia en Estados Unidos y expulsión del país con entrega a autoridades norteamericanas; y al mismo tiempo, destacamos un nuevo ejemplo de integridad de los servidores públicos de nuestra entidad”. (Lea: Inadmiten a ciudadano lituano por presunto turismo con fines ilícitos; llevaba juguetes sexuales).

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Las autoridades explicaron que desde Bogotá se logró establecer los movimientos del estadounidense a través de reportes en los sistemas de información de la entidad migratoria estadounidense. "US Marshals Service reportó una notificación que permitió desplegar unidades de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) y oficiales del Grupo de Verificación Migratoria de la Regional Antioquia-Chocó hasta su paradero para identificarlo, aplicar la medida administrativa de expulsión y posteriormente trasladarlo al estado de Miami, Florida", relataron.

De acuerdo con los miembros de Migración Colombia que dieron con el extranjero, el sujeto les dijo: “no se ofendan, podemos arreglar de alguna manera… Les puedo dar 5.000 dólares por mirar a otro lado y dejarme ir. Les doy cuatro veces el equivalente a la comisión que van a cobrar por mi captura, solo pido 20 minutos para escapar". El estadounidense fue trasladado en un vuelo de American Airlines hasta territorio de su país, donde se dio la entrega a oficiales de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

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