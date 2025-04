Lucho Herrera confrontó a personas que pintaron su estatua en Fusagasugá

El exciclista Luis Alberto Herrera, conocido como Lucho Herrera, fue mencionado en el testimonio de tres antiguos paramilitares ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). De acuerdo con el expediente, al que tuvo acceso Noticias Uno , al exdeportista se le indica de participación en la desaparición forzada de cuatro campesinos de Fusagasugá, en los predios cercanos a una de sus fincas, ocurrida en 2002.

En los testimonios de los tres hombres (Luis Fernando Gómez Flórez, alias Ojitos, miembro de las Autodefensas Campesinas del Casanare; Héctor Díaz Gaitán, alias Camargo; y Óscar Andrés Huertas Sarmiento alias Menudencias) ante la JEP, Herrera habría pagado 40 millones de pesos para “recoger a unos milicianos (miembros de la guerrilla de las FARC) que supuestamente lo iban a secuestrar”.

Las víctimas fueron identificadas como Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega. Los exparamilitares narraron que se disfrazaron de agentes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se los llevaron en una camioneta Hilux color café a una finca que sería propiedad del ciclista, los mataron, los desmembraron y los sepultaron.

En un comunicado,el exdeportista rechazó los señalamientos hechos por los tres hombres . Dijo que estas personas son "condenadas anticipadamente por delitos graves" que se han acogido a sentencias negociados, por lo que rechaza sus declaraciones con "absoluta contundencia". "Jamás he pertenecido a organizaciones criminales ni he pretendido causar daño a persona alguna. Mi vida la he dedicado al deporte, y tras mi retiro del ciclismo profesional, a trabajar de forma honesta. Rechazo de manera enfática las imputaciones que pretenden enlodar mi nombre y mi trayectoria como ciudadano, trabajador y padre de familia", escribió.

Publicidad

"En 2016 otorgué poder a mis abogados para solicitar información ante la Fiscalía General de la Nación y promover las denuncias correspondientes frente a versiones falsas y presiones indebidas (...) Respeto profundamente el papel de los medios de comunicación y el derecho ciudadano a estar informado. Por ello, estaré dispuesto a ofrecer declaraciones públicas una vez conozca de forma concreta y precisa los cargos que se me atribuyen por personas que no conozco, y pueda demostrar mi total inocencia", agregó.

La estatua de Lucho Herrera

Grupos de personas se han expresado frente a la noticia y decidieron protestar junto a una estatua de Herrera ubicada en Fusagasugá. La escultura es un homenaje a las proezas que logró el ciclista durante su carrera. Su mayor logro fue ganar la Vuelta a España en 1987, siendo el primer colombiano y latinoamericano en conquistar una de las tres grandes vueltas del ciclismo. Además, se coronó campeón de la montaña en las tres grandes competencias: el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España, un hito que consolidó su legado como uno de los mejores escaladores de la historia.

Sí , Lucho Herrera es como paraquito. pic.twitter.com/xct1YlrYkX — Javier Ruiz Agudelo ᘛ⁐̤ᕐᐷ💙⭐🇵🇸 (@ContraGodarria) April 24, 2025

Publicidad

Además de pintar la estatua le colocaron la réplica de un rifle al hombro. "Ustedes no pueden enlodar el nombre de una persona, ni le pueden dañar el nombre”, decía una mujer que acompañó a Herrera al lugar. “No estamos diciendo que sean sus víctimas, eso lo tiene que declarar el Estado”, respondió uno de los manifestantes en un video. El exdeportista aseguró que estará en los estrados: “allá nos vamos a ver, pero ustedes tienen que respetar esto. Yo no soy responsable de todas esas cosas, por eso yo estoy dando la cara acá, me duelen estas cosas”.

Al final del encuentro, la familiar de una de las víctimas del caso pidió justicia por lo sucedido.Herrera y su acompañante comienzan a retirarse del lugar y al poco tiempo otra mujer les dice unas palabras: “ojalá que vaya preso por sus acciones”.