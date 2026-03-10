Hermano de cantante colombiano murió tras ser mordido por una serpiente en Antioquia

El cantante de música parrandera Horacio Grisales, más conocido como El Boquiabierto, está de luto junto a toda su familia, luego de que se conociera que su hermano falleció por una mordedura de serpiente.



A través de la prensa antioqueña se conoció el pasado 6 de marzo que un campesino llegó a un centro asistencial de urgencia tras ser mordido por una serpiente; sin embargo, no se pudo hacer nada para salvarle la vida. Trascendió que el hombre se llamaba Hugo Grisales, hermano de un popular cantante del departamento.



¿Cómo ocurrieron los hechos?

Según se detalló, el incidente con el reptil se dio mientras el hombre de 63 años realizaba labores de campo en la vereda San Miguel, zona rural del municipio de Amalfi, en el Nordeste de Antioquia. La familia del campesino detalló que mientras trabajaba en un descuido el hombre fue atacado dos veces por una serpiente, que lo mordió en una de sus manos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Ante la emergencia y desconociendo la gravedad del caso, la familia subió a Hugo Grisales a una ambulancia y lo llevaron al centro asistencial más cercano en Amalfi. Cabe destacar que se encontraban a más de dos horas del casco urbano y esto complicó las cosas.

El cantante Horacio Grisales habló con Teleantioquia de esta tragedia que enluta a su familia y reveló que su hermano, que estaba a punto de cumplir 64 años, alcanzó a llegar con vida al centro médico de Amalfi, pero de allí lo remitieron a un centro con mejores condiciones y fue ahí cuando murió.



"Llegó muy mal al hospital de Amalfi. Lo remitieron a un centro hospitalario de Medellín y le dio un paro respiratorio. No alcanzó a llegar", detalló.



Informes de la prensa local detallan que Hugo Grisales fue mordido por una serpiente mapaná o talla X, una de las especies más venenosas en el país, reconocida por la alta letalidad y acción rápida de su veneno en el cuerpo humano.

Publicidad

Horacio Grisales, intérprete de canciones parranderas como 'De Santa Elena' o 'El Calavera', recordó a su hermano como un hombre servicial y trabajador que siempre se dedicó con amor a las labores del campo. A pesar de que la violencia obligó a su familia a trasladarse a Medellín hace varios años, Hugo había decidido quedarse en la ruralidad. "Tu luz nunca se apagará, vivirás por siempre en mi corazón hermano", escribió en su cuenta de Instagram.

La familia Grisales y la comunidad amalfita se reunieron el domingo 8 de marzo en Medellín para darle el último adiós a Hugo en sus honras fúnebres.

Publicidad

Datos del Instituto Nacional de la Salud revelan que en lo que va de este 2026 se han presentado más de 400 accidentes ofídicos, lo que quiere decir una lesión, envenenamiento o emponzoñamiento producido por la mordedura de una serpiente. En 2025 la cifra de accidentes superó lo 5.300, con 38 fallecimientos por esta causa.

Las autoridades piden especial atención y precaución a las personas que habitan en zonas rurales en el país, especialmente cuando hay temporada de lluvias, pues esto aumenta la aparición de serpientes en las zonas.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL