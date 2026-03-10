Estos son los cambios en la clasificación del Sisbén en Bogotá: así puede consultar su puntaje

En Bogotá, miles de hogares han visto cambios recientes en su clasificación dentro del Sisbén. Este sistema, conocido oficialmente como el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, es la herramienta que permite al Estado organizar a las familias según sus condiciones socioeconómicas. Sobre esa clasificación se define el acceso a subsidios y programas como Renta Ciudadana, Devolución del IVA o el Ingreso Mínimo Garantizado.

Las variaciones reportadas no obedecen a decisiones individuales, ni a modificaciones hechas directamente por funcionarios distritales. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Planeación y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), estos cambios son el resultado de un proceso masivo y automático de actualización de registros administrativos, realizado a nivel nacional. Este proceso busca que la información de cada hogar sea lo más cercana posible a su realidad socioeconómica actual.



Por qué cambiaron las clasificaciones del Sisbén

El DNP ejecutó una actualización de datos cruzando la información suministrada por los hogares en la encuesta del Sisbén con registros oficiales de otras entidades del Estado. El sistema contrasta datos de salud, educación, servicios públicos, registros laborales y otros documentos administrativos. Esta verificación forma parte de la metodología del Sisbén IV, que clasifica a la población en cuatro grupos principales:



Grupo A: pobreza extrema

pobreza extrema Grupo B: pobreza moderada

pobreza moderada Grupo C: población vulnerable

población vulnerable Grupo D: población no pobre y no vulnerable

Cada uno dividido en subgrupos más específicos. El objetivo de este cruce masivo de datos es garantizar que la información refleje las condiciones reales de cada hogar. Por eso, algunos ciudadanos han visto cambios en sus grupos y subgrupos, incluso sin haber solicitado una nueva encuesta. La Secretaría Distrital de Planeación ha informado que muchos de estos ajustes responden únicamente al proceso automático del sistema.



¿Qué significa la actualización masiva del Sisbén?

El DNP es responsable de asignar la clasificación. Esto se hace mediante un sistema técnico automatizado que analiza criterios socioeconómicos. Bogotá, por su parte, se encarga de aplicar encuestas y orientar a la ciudadanía, pero no define el grupo al que pertenece cada hogar. Con la actualización masiva, los registros administrativos se cruzan para identificar variaciones que inciden en la situación socioeconómica. Estos cambios pueden modificar el grupo asignado, lo que a su vez determina el acceso a programas sociales. Esta actualización no tiene costo, no requiere intermediarios y no puede manipularse mediante pagos o trámites externos.



En Bogotá, cerca de 3,8 millones de personas están registradas en la base de datos del Sisbén. La actualización ha mostrado variaciones en distintos hogares, lo que ha generado un incremento en solicitudes de revisión y orientación.



Cómo verificar la nueva clasificación en el Sisbén

La forma más directa de consultar el grupo asignado es a través del portal oficial del Sisbén. Puede ingresar a https://reportes.sisben.gov.co/dnp_sisbenconsulta para revisar si su clasificación cambió tras la actualización reciente. No olvide diligenciar los datos básicos como tipo y número de documento. Esta consulta permite ver el grupo y el subgrupo asignado, así como la información registrada. Si el hogar considera que hay un error o que la información no corresponde con su realidad actual, puede solicitar una revisión.



Cómo actualizar la información del Sisbén en Bogotá

En caso de que un hogar desee actualizar sus datos, es necesario acudir a un punto de atención del Sisbén en Bogotá. Allí se revisa la información registrada y, si corresponde, se programa una nueva encuesta o se ajustan los datos básicos, según lo que se requiera. Para realizar la actualización, se deben llevar los siguientes documentos:



Documento de identidad vigente

Recibo de servicio público para verificar la dirección

Datos de contacto como correo electrónico y número telefónico

La actualización no garantiza que el grupo cambie en un sentido específico. Puede mantenerse igual, subir o bajar, dependiendo de la información confirmada por el sistema. La clasificación final la determina siempre el DNP.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

