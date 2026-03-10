Reportan temblor en Colombia en la mañana de este martes 10 de marzo: epicentro y magnitud

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó esta mañana sobre un temblor ocurrido a las 2:52 de la madrugada, en el municipio de Susa, Cundinamarca. De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad, el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 3,1 y se originó a una profundidad aproximada de 137 kilómetros. Hasta el momento, las autoridades no han reportado afectaciones a personas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El reporte también señala que los municipios más próximos al punto donde se originó el sismo fueron Fúquene, a aproximadamente 2 kilómetros; Susa, a unos 4 kilómetros; y Ubaté, a cerca de 13 kilómetros. Estas localidades se encuentran en la provincia de Ubaté, una zona del norte de Cundinamarca donde ocasionalmente se presentan eventos sísmicos de baja magnitud.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



El Servicio Geológico Colombiano recordó que los ciudadanos que hayan percibido el temblor pueden reportarlo a través de la plataforma digital "Sismo Sentido", habilitada por la entidad para recopilar información sobre cómo se perciben estos eventos en diferentes regiones del país. Este tipo de reportes ciudadanos ayuda a complementar los registros instrumentales y permite mejorar el análisis de cada sismo.



Colombia es un país con actividad sísmica constante debido a su ubicación geológica, en la zona donde interactúan varias placas tectónicas. Por esta razón, el monitoreo permanente de los movimientos de la tierra es una tarea que realiza el Servicio Geológico Colombiano a través de su red nacional de estaciones sismológicas.

Publicidad

Fuerte temblor se presentó en Colombia el 9 de marzo

Un temblor de magnitud 4,7 se registró en la tarde del lunes 9 de marzo en el departamento del Valle del Cauca, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). De acuerdo con la información publicada por la entidad, el movimiento telúrico ocurrió a las 5:11 p.m. (hora local). El evento tuvo una profundidad de 70 kilómetros, se extendió aproximadamente a 91 y su epicentro se ubicó en el municipio de El Cairo.

Los municipios más cercanos al punto donde se originó el temblor fueron Argelia, ubicado aproximadamente a 6 kilómetros, el propio El Cairo a 10 kilómetros, Versalles a 14 kilómetros del epicentro y San José del Palmar (Chocó) a 19 Kilometros. Este sismo registró una intensidad percibida de 6, la cual se clasifica como fuerte y puede ser sentida en un área amplia, incluso hasta unos 160 kilómetros a la redonda.



¿Por qué tiembla con frecuencia en Colombia?

En Colombia es habitual que se registren sismos con cierta frecuencia. De hecho, el país se encuentra entre las regiones con mayor actividad sísmica del planeta. Esto ocurre porque el territorio está ubicado dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una amplia zona del mundo caracterizada por la constante interacción de placas tectónicas, entre ellas las placas de Nazca, Cocos y Suramérica.

Publicidad

Uno de los principales factores es el proceso de subducción, en el que la placa de Nazca se desplaza y se introduce por debajo de la placa Suramericana. Este fenómeno geológico no solo influyó en la formación de las tres cordilleras que atraviesan el país, sino que también es responsable de gran parte de los sismos que se registran especialmente en el Pacífico y el suroccidente colombiano.

Además del choque entre placas, el territorio cuenta con importantes fracturas en la corteza terrestre, conocidas como fallas geológicas. Entre las más relevantes se encuentran las fallas de Romeral y Algeciras, estructuras que acumulan energía con el paso del tiempo y que eventualmente la liberan en forma de movimientos sísmicos.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, en el país se registran alrededor de 2.500 sismos cada mes. Sin embargo, la gran mayoría son de baja magnitud, por lo que no son percibidos por la población.

El Servicio Geológico Colombiano es la entidad encargada de realizar el seguimiento técnico de la actividad sísmica en el país y actualizar los reportes oficiales de manera permanente. Por esta razón, se recomienda consultar únicamente fuentes oficiales para evitar la circulación de información incorrecta.

Publicidad

Los expertos también recuerdan que no es posible predecir con exactitud cuándo ocurrirá un sismo, por lo que el llamado a la ciudadanía es a mantener la calma y evitar difundir cadenas o mensajes no verificados.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co