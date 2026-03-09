Clima en Colombia del 9 al 13 de marzo: se espera aumento de lluvias y nubosidad

En la tarde de este lunes, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del clima para esta semana, que abarca desde el lunes 9 de marzo al viernes 13. De acuerdo con la entidad, se prevé un incremento de la nubosidad y de las lluvias en gran parte del territorio, especialmente en sectores de las regiones Pacífica, Andina y Amazonía.

Asimismo, el Ideam aseguró que se espera un aumento significativo en la velocidad de los vientos sobre las costas de la región Caribe, el mar Caribe y el norte del océano Pacífico. "Se recomienda especial atención a las condiciones marítimas", enfatizó la entidad, que agregó que en la ciudad de Bogotá se esperan lluvias durante las horas de la tarde.



Pronóstico del clima en Colombia del 9 al 13 de marzo

Lunes 9 de marzo

El pronóstico de este lunes indica lluvias generalizadas en las regiones Andina y Amazónica, así como en el Pacífico central y sur. Departamentos desde el Chocó hasta los Santanderes, y desde el Amazonas hasta Bolívar, podrían registrar los mayores acumulados y tormentas eléctricas aisladas. Por el contrario, la Orinoquía y el norte del Caribe disfrutarán de condiciones mayormente secas, mientras que el archipiélago de San Andrés experimentará precipitaciones intermitentes.



Martes 10 de marzo



Martes 10 de marzo

Se mantiene la tendencia de cielos nublados y precipitaciones de diversa intensidad en las regiones Andina, Amazónica y Pacífica, destacando un fortalecimiento de las lluvias sobre el piedemonte amazónico. En una amplia franja que abarca desde el Amazonas hasta Antioquia y los Santanderes, se esperan lluvias de moderadas a fuertes, con una alta probabilidad de actividad eléctrica asociada.



Por otro lado, departamentos como Córdoba, Bolívar, Magdalena y Cesar experimentarán lluvias de carácter más ligero. En contraste con el resto del país, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina disfrutará de condiciones mayormente secas, aunque podrían presentarse lloviznas aisladas en las zonas marítimas circundantes.



Miércoles 11 de marzo

Se estima una ligera disminución en la nubosidad y las precipitaciones en las regiones Andina, Pacífica y Amazónica; no obstante, los acumulados más significativos persistirán de forma dispersa en estas zonas, extendiéndose al sur del Caribe y el oriente de la Orinoquía. Departamentos como Antioquia, Chocó, el Eje Cafetero y gran parte de la Amazonía y el Pacífico concentrarán las lluvias más intensas de la jornada.

En contraste, sectores de Huila, los Santanderes y el norte de la región Caribe (Magdalena y Cesar) experimentarán lluvias ligeras o lloviznas locales. Por su parte, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina disfrutará de condiciones climáticas favorables, con predominio de tiempo seco y cielos parcialmente despejados.



Jueves 12 de marzo

Gran parte del territorio nacional permanecerá bajo una densa capa de nubosidad, con lluvias persistentes que afectarán principalmente a las regiones Pacífica, Andina, Amazónica y el sur del Caribe. Una notable franja de inestabilidad climática se extiende desde el occidente hasta el sur del país, manteniendo un escenario de precipitaciones constantes en el litoral Pacífico y el piedemonte amazónico.

Aunque en la región Caribe se observa una ligera disminución en la intensidad de las lluvias, departamentos como Magdalena y Bolívar aún registrarán acumulados importantes en su zona sur. En el corazón de la región Andina, especialmente en Cundinamarca, Boyacá y Tolima, el tiempo será variable; allí se esperan lluvias intermitentes que ganarán fuerza durante la tarde y la noche.



Viernes 13 de marzo

Hacia el cierre de la semana, se prevé una mayor cobertura de nubosidad y precipitaciones en gran parte del territorio nacional. El foco de inestabilidad se concentrará principalmente en el sur del país, afectando con lluvias continuas a sectores de Amazonas, Caquetá y el sur de la región Pacífica.

En las zonas del centro y norte, el panorama será más variable: se mantendrán núcleos de lluvia dispersos que permitirán alternar intervalos de tiempo seco con chubascos cortos pero de fuerte intensidad. Por otro lado, la Orinoquía y el piedemonte llanero experimentarán un incremento progresivo en la humedad y la actividad convectiva, lo que sugiere que las lluvias se generalizarán en esta región conforme avance el fin de semana.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.