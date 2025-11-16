Madre denuncia caso de acoso escolar a su hijo: el niño sufrió 19 agresiones y terminó hospitalizado

Una preocupante denuncia sobre presunto acoso escolar sacude a la ciudad de Bucaramanga, pues una madre asegura que su hijo de 12 años, estudiante de sexto grado, ha sido víctima de constantes agresiones por parte de compañeros de su colegio, al punto de que la situación ya suma 19 episodios de violencia registrados durante este 2025. La última golpiza terminó con el menor hospitalizado por un golpe en la cabeza.



Según relató la mujer, las agresiones comenzaron desde los primeros meses del año escolar. Desde entonces, ha puesto en conocimiento de las directivas del plantel cada uno de los hechos, pero afirma que no recibió respuestas claras ni acciones que garantizaran la seguridad de su hijo.

“Empezó a ser objeto de agresiones tanto de niñas como de niños. Poniendo yo la queja correspondiente al coordinador, donde me dice que los niños simplemente estaban jugando con mi hijo, que eso no es agresión ni es violencia (...) Que los accidentes ocurren en el juego”, señaló durante una entrevista con Noticias Caracol.

A pesar de estas alertas, la situación no solo continuó, sino que -según relata- se volvió cada vez más frecuente y más grave. La madre señaló que su hijo llegaba a casa con moretones, aruñado y con el uniforme sucio, signos que ella relacionó directamente con acoso escolar.



El menor de edad tuvo que ser hospitalizado por fuerte agresión

El episodio más reciente, ocurrido el viernes 7 de noviembre, fue el que generó más preocupación. De acuerdo con la denuncia, el niño fue víctima de una fuerte golpiza que le ocasionó un golpe severo en la cabeza, situación que terminó con el menor de edad siendo trasladado a un centro asistencial.



“Fue la agresión número 19, posteriormente mi hijo termina hospitalizado, con un TAC cerebral en el que resultó un hematoma... le hicieron radiografías y exámenes. El niño presentaba visión borrosa, mareo y vómito”. Razón por la que le dieron incapacidad por 4 días, explicó la madre.



Este hecho encendió todas las alarmas, pues, según ella, era la prueba de que el acoso escolar ya había superado por completo cualquier límite. Aun así, insiste en que, pese a advertencias previas, no recibió acompañamiento suficiente por parte del colegio.

La mujer incluso asegura que, en una conversación con una profesional del plantel, sintió que se responsabilizó al menor por lo ocurrido. “La psicóloga del colegio me dice que son situaciones en las que, según entendí, el culpable es mi hijo por no defenderse”, afirmó.

Para la madre, las directivas habrían fallado en su responsabilidad de garantizar la integridad física y emocional de los estudiantes. “La verdad, siento que ellos son los responsables de lo que le ha pasado a mi hijo”, expresó con evidente indignación.

Las agresiones no solo han dejado secuelas físicas, pues según el informe el niño empezó a mostrar temor de regresar al colegio, lo que derivó en un deterioro significativo en su rendimiento académico. La situación llegó a tal punto que terminó perdiendo el año escolar.



Respuesta de la Secretaría de Educación de Bucaramanga

Ante la gravedad de la denuncia, la Secretaría de Educación de Bucaramanga informó que ya tiene conocimiento del caso y aseguró que se activaron los protocolos correspondientes.

“Estamos tomando acciones frente al caso de bullying reportado en una de nuestras instituciones del municipio. Hoy adelantamos una mesa interinstitucional para verificar las acciones de los componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento en el marco de la ruta para la convivencia escolar”, señaló Elsa Encinales, Secretaría (E) de Educación de Bucaramanga.

El caso vuelve a poner sobre la mesa un tema que preocupa especialmente a los padres, el acoso escolar y la falta de acciones por los directivos y profesores de los colegios.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS CARACOL

