Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Anuncian valor de pasaje del Metro de Medellín para 2026 y otros transportes del Valle de Aburrá

Anuncian valor de pasaje del Metro de Medellín para 2026 y otros transportes del Valle de Aburrá

Este viernes 9 de enero, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá compartió las tarifas de 2026 para el Metro de Medellín y los demás medios de transporte urbanos e intermunicipales.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 9 de ene, 2026
Anuncian valor de pasaje del Metro de Medellín para 2026 y otros transportes del Valle de Aburrá
Imagen de referencia del Metro de Medellín.
Metro de Medellín

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entidad administrativa que agrupa a Medellín y a otros nueve municipios en el departamento de Antioquia, reveló cuáles son los aumentos en las tarifas de transporte público para 2026. Los precios actualizados incluyen el pasaje del Metro de Medellín y los transportes intermunicipales.

"Ante el incremento del 23,7% en el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) decretado por el Gobierno Nacional, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como autoridad de transporte, informa que las tarifas del sistema de transporte público para 2026 han sido actualizadas bajo un criterio de protección al usuario y sostenibilidad del servicio", se lee en el comunicado oficial de la entidad.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá recalcó que hubo un "aumento histórico del salario mínimo" y que el impacto en los costos operativos del transporte, como combustible, mantenimiento y nómina, ha sido considerable. "La decisión institucional ha sido no trasladar la totalidad de estos costos al ciudadano", aseguraron.

Lea: ¡Pilas! Estas son las personas que deberán actualizar su tarjeta Cívica del Metro de Medellín

¿En cuánto quedará el pasaje del Metro de Medellín para 2026?

Según lo decidido por la junta del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, "el ajuste técnico final se fijó en un promedio del 11,9%". La entidad enfatizó en que la cifra se mantiene muy por debajo del aumento del salario mínimo. "El Distrito de Medellín y el Metro de Medellín están asumiendo una parte significativa de los costos de operación. Este esfuerzo conjunto permite que el ajuste final sea mucho más moderado de lo que la realidad económica sugería originalmente", aseguraron.

Para el transporte masivo de la capital antioqueña, que incluye el Metro, el Tranvía, el Cable y el Metroplús, el ajuste se definió en un promedio del 12,1% según el perfil de cada usuario. Estas son las tarifas:

  • Perfil Frecuente: El incremento es de $390, pasando de $3.430 a $3.820
  • Perfil Estudiantil: $1.600
  • Adulto Mayor: $3.330
  • Al Portador: $4.400
  • Personas en situación de discapacidad: $2.720

Lea: Pasaje de TransMilenio aumentará $350 a partir del miércoles 14 de enero: costará $3.550

¿En cuánto quedará el pasaje de transporte intermunicipal?

Para el transporte público colectivo metropolitano, que incluye Bus y Micro, el incremento de las tarifas intermunicipales oscilan entre $300 y $550:

  • Municipios Conurbados (Tarifa General): Pasará de $3.400 a $3.800.
  • Caldas - Medellín: $4.000
  • Barbosa - Medellín: $5.350
  • Girardota - Medellín: $4.400
  • Copacabana – Medellín: $3.900
  • Bello – Medellín: $3.900
  • Itagüí – Medellín: $3.800
  • Envigado – Medellín $3.800 bus y $3.900 micro
  • Sabaneta – Medellín: $3.800
  • La Estrella – Medellín: $3.800

Asimismo, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá también compartió las tarifas para las rutas integradas (SITVA), cuyo incremento promedio fue del 13,3%:

  • Bello (Cuenca 1): $4.715
  • Medellín/ Itagüí / La Estrella (Cuenca 4): $4.715
  • Envigado / Sabaneta (Cuenca 5): $4.765
  • Girardota (Cuenca 7): $5.040 bus y $5.390 micro
  • Copacabana (Cuenca 7): $4.740
  • Barbosa (Cuenca 7): $5.890
  • Caldas (Cuenca 9): $4.890

La entidad había proyectado un incremento promedio del 8,7% para los diferentes transportes de su territorio. "No obstante, el nuevo panorama económico nacional, obligó a revisar dicha cifra para no comprometer la seguridad y eficiencia del sistema. Además, el resultado de los análisis técnicos y financieros buscan garantizar la continuidad del servicio, la estabilidad laboral de miles de trabajadores del sector y la seguridad de los usuarios", concluyeron en el texto.

En días recientes, la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. – Metro de Medellín informó que algunos usuarios deberán realizar la actualización de su tarjeta, un proceso que no aplica para todos los ciudadanos. De acuerdo con la entidad, solo ciertas personas están obligadas a cambiar su tarjeta Cívica Personal, por lo que se recomienda no adelantar el trámite si no se cumple con las condiciones establecidas o si no se ha recibido una notificación oficial. El Metro ha sido enfático en aclarar que el proceso no es masivo ni generalizado.

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

