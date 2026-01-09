Estas son las cinco multas de tránsito más costosas para el 2026: las dos últimas dan inmovilización

Año nuevo y con él nuevas tarifas en los comparendos de tránsito para el 2026. Con el ajuste para este año, varias infracciones pasaron a costar decenas de miles de pesos más.



Unas de las infracciones más comunes que cometen los conductores es estacionar en lugares prohibidos o también el exceso de velocidad. Estas dos faltas tenían un costo en el año 2025 de 600.000 pesos, pero con el ajuste anual este valor pasó a 633.200 pesos.

Otra de las contravenciones que más tiene costo es la de conducir con la licencia vencida o no portar este documento clave. Por esta falta, el año pasado se pagaba 320.000 pesos. Para el año 2026, el valor de esta infracción subió a los 337.800 pesos.



¿Pasarse un semáforo en rojo da inmovilización?

Pasarse un semáforo en rojo es una de las faltas más costosas para este 2026. Mientras en el año 2025 esta tenía un costo de 1.200.000 pesos, para este año tendrá un valor de 1.266.100 pesos. Si a algún conductor lo sorprenden conduciendo su vehículo, este será inmovilizado por las autoridades de tránsito.

Conducir sin el SOAT vigente también es una falta grave al código de tránsito y la multa a la que se enfrentan los conductores, al igual que las demás, tuvo un incremento para este año. Mientras en el 2025 manejar sin SOAT tenía una penalización económica de 1.200.000 pesos, para el 2026, esta multa cuesta 1.266.100 pesos. Además, el vehículo de la persona que esté conduciendo será inmovilizado.



¿Cómo aplicar a descuento por multa de tránsito?

Cabe recordar que si a un conductor le imponen un comparendo puede acceder a descuentos si paga a tiempo y realiza el curso pedagógico. Estos descuentos pueden ser del 50% al 25%, dependiendo del momento del pago.



“Por ejemplo, si el comparando es impuesto envía, tiene el 50% de descuento si se realiza el curso dentro de los primeros 5 días hábiles y un 25% de descuento si lo hace entre el día 6 y el día 20 hábil. Asimismo, en aquellos comparendos impuestos por medios electrónicos tiene hasta el 50% de descuento si realiza el curso dentro de los primeros 11 días hábiles. Además, puede obtener un 25% de descuento si lo hace entre el día 12 y el día 26 hábil. El curso es gratuito”, explicó en Giovanny García, subsecretario encargado de servicios a la ciudadanía de la Secretaría de Movilidad de Bogotá.



En la ciudad de Bogotá, las autoridades de tránsito afirman que el incremento responde a la actualización anual de la Unidad de Valor Básico para 2026 y busca fortalecer la cultura vial y reducir la siniestralidad en las calles.

Además, las autoridades entregaron algunas recomendaciones para conductores que deseen aplicar a los descuentos. “Ya el gobierno nacional y el gobierno distrital anunciaron y aplicaron esas nuevas tarifas. Entonces las recomendación es que las conozcan, que conduzcan bien y que atiendan las normas de tránsito y las señales para que no sean infractores y no asuman estos nuevos costos”, sostuvo Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad y Logística de la Universidad Nacional.



Cifras de muertes por accidentes en Colombia

De acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre enero y septiembre de 2025, las muertes por siniestros viales crecieron un 5,25% frente al mismo periodo de 2024, lo que representa 312 personas más que no regresaron a casa. Las causas principales de los fallecimientos en accidentes de tránsito fueron el exceso de velocidad, la desobediencia de las señales de tránsito y conducir bajo los efectos del alcohol.

