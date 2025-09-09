Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
NEPAL
VALERIA AFANADOR
NUEVA EPS
LOS INFORMANTES
NÉSTOR LORENZO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Mamá de Juan José Correa habló sobre el "latido" que no escuchó y le advirtió el crimen de su hijo

Mamá de Juan José Correa habló sobre el "latido" que no escuchó y le advirtió el crimen de su hijo

Andrea Guerrero estaba haciendo los preparativos para mudarse de vivienda junto con su hijo y "un frío en todo el cuerpo" le avisaba lo peor. Hoy, se pregunta por qué no escuchó el presagio.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 09, 2025 12:16 p. m.
Comparta en:
Mamá de Juan José Correa habló sobre el "latido" que no escuchó y le advirtió el crimen de su hijo
Juan José tenía 17 años -
Blu Radio / Redes sociales