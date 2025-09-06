Desgarrador relato de mamá de Juan José Correa, menor asesinado en Soacha por 6.000 pesos

Juan José Correa Guerrero, menor de 17 años, fue asesinado en el municipio de Soacha, Cundinamarca, al parecer por dos adultos y otro menor de edad en medio de una riña por el pago de dos vasos de mazamorra. Presuntamente, la víctima había demandado que el pago de 6.000 pesos de los dos vasos no había llegado a Nequi, por lo que les reclamó a sus señalados asesinos. Los hechos ocurrieron el pasado 12 de abril en el sector de San Mateo y en un video se ve el momento en que el menor de edad fue apuñalado.

Andrea Guerrero, mamá de Juan José, habló con el podcast *Relatos al límite, de Blu Radio*, y mencionó que “ese día 12 de abril a las 8:22 de la noche recibí una llamada, la cual rechacé. Volvieron y me llamaron, la rechacé, sentí un escalofrío en mi cuerpo y pensé en Juan José. Nuevamente me llaman, recibo la llamada, me dicen que me dirija a la Cardio Infantil de Soacha, que mi hijo fue apuñalado”.

Cuando Andrea llegó al hospital, dijo, “todos me preguntaron la misma información. la tarjeta de identidad de Juan José, nombre completo de Juan José, si era la mamá y por qué estaba trabajando Juan José. Ese mismo día, una patrullera me informa que Juan José se encontraba en la carrera 30 con calle 0, dirección centro comercial Unisur, que se había bajado, había reclamado el pago de 6,000 pesos por el vaso de dos mazamorras y que se encontraba con su compañero, el conductor y el amigo que también vendían”.



Un falso pago de Nequi, el comienzo de la pesadilla

Relató que todo sucedió cuando “se acercaron tres sujetos, pidieron tres mazamorras, las pagaron por Nequi y después pidieron nuevamente dos mazamorras, de las cual le informaron el conductor que ya les habían girado los 6000 pesos y efectivamente ellos validaron y era un Nequi trampa. En ese momento cuando validaron, ya los sujetos iban en la esquina de Unisur, ellos se encontraban en la 30 con 0. Prendieron el vehículo, se acercaron, se baja Juan José y le dice a uno de los chicos que no se encuentra el pago, que efectivamente no llegó el pago a Nequi y que por favor le paguen porque este valor será descontado el salario del día de su labor”.



Después del reclamo, “él se baja, le pide que por favor, siempre era educado, que por favor le pagaran los 6,000 pesos de los cuales no habían llegado. En ese momento, uno de los sujetos mayor de edad emprendió a Juan José a golpes. Se acerca el conductor y el compañero vendedor, lo separan y es cuando en el momento el menor de edad entrega el puñal a uno de los mayores de edad y en un momento instantáneo le pegan una puñalada en el pecho que son más o menos 10 cm, según la necropsia, y pues fallece instantáneamente”.

Sobre si Juan José conocía a sus agresores, la mamá indicó que “nunca, no los conocía. Era la primera vez que los habían visto en esa zona”.

Andrea también habló sobre la última conversación que tuvo con su hijo el día de los hechos: “ese 12 de abril a las 4:22 que le marqué, le dije, ‘Juan José, qué fue la última llamada que tuvimos’. ‘Hola, hijo, ¿ya almorzó?. ‘Hola, madrecita no te puedo contestar mucho porque estoy con mi jefe, no me deja hablar, pero la quiero mucho’. Fue la última conversación que tuvimos con él”.



¿En qué va el caso por homicidio de Juan José Correa en Soacha?

Finalmente, la mamá de Juan José se refirió al proceso legal sobre la muerte de su hijo: “En el momento el menor de edad, ya para el 16 de octubre sabremos cuántos años de sanción aplicarían para este menor de edad. Estaría en un centro de reclusión por ser menor de edad. Con los mayores de edad solo hemos tenido la primera audiencia, de acuerdo que a uno de ellos no tenía un defensor público, mientras el Estado lo designa. Se cancelaron muchas audiencias. Para el 28 vamos a hacer la descripción de pruebas de los hechos y se inicia un proceso si aceptan o no aceptan cargos. Si no aceptan, se va a un proceso oral”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias