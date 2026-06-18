Mariana Tafur, mejor Icfes de Colombia en 2026, reveló lo que hizo para obtener este puntaje

Mariana Liceth Tafur Lúquez, una joven de 17 años oriunda de Valledupar, se convirtió en el puntaje más alto de Colombia en las Pruebas Icfes Saber 11 de 2026. La estudiante alcanzó 495 puntos sobre 500, el resultado más alto registrado en el país en esta edición del examen.



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La joven es egresada del colegio La Sagrada Familia de Valledupar, institución donde cursó su formación escolar y desde donde inició su preparación para acceder a la educación superior. Su caso llamó la atención a nivel nacional no solo por el resultado obtenido, sino por el proceso que la llevó a alcanzarlo, luego de haber presentado el examen en una primera oportunidad sin lograr el puntaje necesario para cumplir su meta.

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Mariana Tafur presentó por primera vez las Pruebas Saber 11 el 10 de agosto de 2025, cuando aún era estudiante de colegio. En ese momento obtuvo 377 puntos sobre 500, un resultado considerado alto, pero que no le permitía acceder con seguridad a la carrera de Medicina, que era su objetivo. Durante los cuatro meses siguientes, Mariana estructuró una rutina enfocada únicamente en la preparación para el nuevo examen. En ese periodo, según su propio relato, dejó de lado su vida social para concentrarse en el estudio.

“No salía, no iba a fiestas, no iba a eventos familiares. Son sacrificios que había que hacer si quería estudiar Medicina”, expresó la estudiante a la Universidad del Norte al explicar el proceso que siguió antes de su segundo intento. Esa preparación incluyó jornadas intensivas de estudio, simulacros y repaso constante de contenidos evaluados en el Icfes. La estudiante enfocó su tiempo en fortalecer las áreas clave del examen.



El 15 de marzo de 2026 volvió a presentar la prueba. Dos meses después, al publicarse los resultados, confirmó que había logrado 495 puntos sobre 500, lo que la ubicó como el mejor puntaje del país. Este resultado incluyó puntajes perfectos en áreas como lectura crítica, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales, mientras que en inglés obtuvo 87 puntos.



La beca para estudiar Medicina

Gracias a su desempeño, Mariana Tafur accedió a la Beca Mejor Icfes de la Universidad del Norte, en Barranquilla, donde iniciará sus estudios de Medicina. El beneficio cubre el 100% de la matrícula durante todo el programa, así como formación en idiomas, además de apoyos económicos relacionados con alimentación, transporte y materiales académicos.



Aunque en un inicio la estudiante consideró la posibilidad de ingresar a la Universidad Industrial de Santander (UIS), finalmente optó por la Universidad del Norte tras recibir esta beca integral. El caso de Mariana Tafur no corresponde a un único intento exitoso. La diferencia entre su primer y segundo resultado evidencia un proceso de preparación enfocado en mejorar su desempeño.

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Según su propio testimonio, tras obtener 377 puntos decidió reorganizar su rutina y dedicar más tiempo al estudio. Durante ese periodo dejó de lado actividades sociales para concentrarse en el objetivo de repetir el examen. La estudiante estructuró su preparación mediante simulacros, repaso de contenidos y jornadas extendidas de estudio, lo que le permitió aumentar su puntaje en más de 100 puntos en su segundo intento.

Mariana dijo que se especializará como cirujana y cardióloga."Esta es una de las especialidades más exigentes de la medicina, pero me gusta, porque el corazón es el centro de nuestro cuerpo. Me gusta investigar sobre las enfermedades cardiacas, ver cómo hacen los bypass y demás operaciones del corazón", agregó la joven.

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Mariana Tafur también se convirtió en referente para su región, al posicionarse como la estudiante con el mejor puntaje del país en el calendario B de 2026. Además, es residente en Valledupar y ha sido reconocida por instituciones educativas y autoridades locales por su resultado, que representa un hito para el departamento del Cesar. Su logro le permitió recibir distinciones académicas y consolidar su ingreso a la educación superior sin depender de recursos económicos propios.

ÁNGELA URREA PARRA

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