Más de 60 soldados se perdieron en la selva del Guaviare: esto dice el Ejército Nacional

El Ejército Nacional ha confirmado en las últimas horas que desde el pasado viernes 8 de mayo perdieron comunicación con dos pelotones de soldados que estaban patrullando en el Guaviare. Lo último que se supo sobre los militares es que se encontraban en zona rural del municipio El Retorno.

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Hasta donde se sabe, serían 66 soldados los desaparecidos en la selva del Guaviare, todos ellos del Batallón de Infantería de Selva #24, mientras realizaban movimientos operacionales en la zona.

Por ahora, el Ejército descarta que se trate de un secuestro de los uniformados por parte de grupos criminales que operan en la zona, pues aseguraron que en el momento no había operaciones que los llevaran a enfrentamientos con los mismos.



La principal hipótesis de las autoridades es que las comunicaciones de ambos pelotones se perdieron por "fallas asociadas a malas condiciones meteorológicas en la zona". Tras dos días sin comunicación, el Ejército ha dicho que activó mecanismos de búsqueda.



De hecho, fuentes oficiales del Ejército Nacional, le confirmaron a Noticias Caracol sobre el mediodía de este 11 de mayo que lograron restablecer comunicaciones con los 66 soldados. Detallaron que la zona en la que se encuentran "hay mal tiempo y tormentas eléctricas", por lo que se está a la espera de conocer más detalles.

#ComunicaciónOficial | El Comando de la Vigésima Segunda Brigada de Selva, unidad orgánica de la @Ejercito_Div4, se permite informar a la opinión pública que:



1. Desde la noche del pasado viernes tropas del Batallón de Infantería de Selva N.° 24 están incomunicadas por la red… pic.twitter.com/qfnlBbmCzJ — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) May 11, 2026

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Noticia en desarrollo...

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co