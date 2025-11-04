Masacre en Cauca deja cuatro personas muertas en un establecimiento comercial de Corinto

Una masacre en Cauca se registró el lunes festivo 3 de noviembre, según información dada por Indepaz. Dos hombres y dos mujeres fallecieron en el tiroteo y tres personas más resultaron heridas, confirmaron autoridades.

Al parecer, una de las víctimas fatales de la masacre número 67 en Colombia en lo que va de 2025 era menor de edad, pero dicha versión no ha sido corroborada.



Criminales llegaron en una camioneta

Según la información preliminar, hombres armados llegaron en una camioneta a un establecimiento comercial llamado El Cantinazo, en el municipio de Corinto.

Los sujetos ingresaron al lugar y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra las personas presentes, causando la muerte de las víctimas y dejando por lo menos tres heridos.



Las autoridades locales indicaron que en el hecho murieron dos hombres y dos mujeres, identificados como Yoselín Mosquera, Paula Andrea Ríos, Gustavo Conda y Omar Guachetá, mientras que tres personas más resultaron heridas.



"Se reporta disputa territorial (entre grupos armados ilegales) y control social, con imposición de normas ilegales y restricciones de movilidad (…) La Defensoría del Pueblo solicitó acción urgente del Estado para proteger a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas", sostuvo el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en un comunicado compartido en sus redes sociales.

Por su parte, la Defensoría ha emitido la alerta temprana 013/25, “que incluye al municipio de Corinto con un llamado a la acción inmediata, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población. Así mismo, la AT 019/24 advierte un riesgo inminente en Corinto (Cauca) por la confrontación entre las disidencias Dagoberto Ramos y Frente 57 ‘Yair Bermúdez’”, indicó Indepaz.

Este ataque se suma al atentado con un carro bomba perpetrado este lunes contra una estación policial del municipio de Suárez, en Cauca, que dejó dos muertos y tres heridos y fue adjudicado por las autoridades al Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las Farc, que es liderada por alias Iván Mordisco.

En Cauca y Valle del Cauca son fuertes varios bloques de las disidencias de las Farc, pero también operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcotraficantes que controlan los cultivos de coca y las rutas para el tráfico internacional de drogas. Durante los últimos meses, varios eventos similares con explosivos y asonadas cerca de puestos policiales se han cobrado la vida de policías, soldados y civiles en esa región.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos indicó que por lo menos 27 muertos y 200 heridos han dejado los 42 atentados cometidos en lo que va corrido de 2025 por los grupos armados en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca.

Ese organismo señaló en la red social X que ha registrado "42 ataques indiscriminados ocurridos en 12 municipios del Cauca y 4 del Valle del Cauca". "En estos ataques, según la información a nuestra disposición, fueron privados de la vida: 19 civiles (entre los cuales hay una lideresa y un líder) y 8 uniformados, y, al menos, 200 personas resultaron heridas", agregó la información.

El organismo urgió "a los grupos armados no estatales a respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los derechos humanos. Reiteramos que los ataques indiscriminados están prohibidos. Llamamos a que se investigue, juzgue y sancione a los responsables".

ONU Derechos Humanos también hizo un llamado al Estado a "fortalecer las medidas de prevención y protección y a garantizar los derechos humanos mediante la implementación integral de las políticas de seguridad y desmantelamiento, sobre todo en aquellos lugares donde hay presencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales".

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE