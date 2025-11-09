En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ATENTADO TUNJA
CARLOS ANDRÉS ROZO
JULIANA GUERRERO
DESAFÍO SIGLO XXI
PATADA A KEVIN MIER
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Masacre en El Carmen de Viboral: líder social asesinado trabajaba con la alcaldía del municipio

Masacre en El Carmen de Viboral: líder social asesinado trabajaba con la alcaldía del municipio

El sábado 8 de noviembre se dio una masacre en la que fueron asesinadas tres personas y una cuarta quedó gravemente herida.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 9 de nov, 2025
Comparta en:
Masacre en El Carmen de Viboral: líder social asesinado trabajaba con la alcaldía del municipio
Tres personas fueron asesinadas por hombres armados en Carmen de Viboral.
Cortesía

Publicidad

Publicidad

Publicidad