Masacre en El Carmen de Viboral: líder social asesinado trabajaba con la alcaldía del municipio

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y las autoridades del departamento de Antioquia reportaron una nueva masacre en el municipio de El Carmen de Viboral. El hecho se dio el sábado 8 de noviembre exactamente en el barrio Tahamíes, en un establecimiento comercial.

"Hombres armados dispararon de manera indiscriminada, causando la muerte de Diosdado Hernández, Édgar Velásquez y del líder juvenil Andrés Giraldo", según se lee en una publicación del Indepaz. El instituto explicó que la Defensoría del Pueblo había emitido la AT 013/25, "que incluye al municipio de El Carmen de Viboral con un llamado a la observación permanente, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población".

Asimismo, se dio a conocer los grupos que actúan en la zona como EGC/ Clan del Golfo, Los Mesa y otras bandas de carácter local. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se expresó sobre los hechos y ofreció una recompensa. "Frente al triple asesinato ocurrido en El Carmen de Viboral, donde infortunadamente muere el líder juvenil Andrés Giraldo, la Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de hasta $500 millones para quienes nos ayuden a esclarecer estos homicidios y los recientemente ocurridos allí", escribió en un texto compartido en su cuenta de X.



El mandatario aseguró que "urge que la capacidad operativa y de investigación criminal de la Policía se apliquen a fondo, a fin de ponerle coto a esta oleada de muertes violentas que ocasiona el microtráfico". En un mensaje posterior, Rendón solicitó una comisión especial de Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL. "Su director nos manifestó que lo harán y esto permitirá fortalecer las actividades investigativas. Ademas, he pedido a la Policía de Antioquia reforzar la seguridad con grupos de operaciones especiales, adelantar actividades masivas de control y disuasión; y enviar una comisión permanente de SIJIN y SIPOL hasta que estos hechos, sucedidos hoy, se esclarezcan totalmente y los responsables queden en manos de la justicia".



¿Quién era Andrés Giraldo Velásquez?

Indepaz dio a conocer que Andrés Giraldo Velásquez era un reconocido líder social y juvenil. Además, era servidor público de la Secretaría de Cultura y Medio Ambiente de la Alcaldía de El Carmen de Viboral, donde prestaba servicios de apoyo a la gestión ambiental y el desarrollo sostenible del sector rural del municipio. El joven asesinado también había sido elegido como concejero de juventud.

"Hoy recordamos con profundo dolor y con orgullo la vida de Andrés, un ser humano valiente. Su partida nos duele, pero su ejemplo permanece vivo en cada causa que defendió, en cada persona que inspiró. Descansa en paz, amigo. Aquí seguimos, con tu nombre en la memoria y tu causa en el corazón", se lee en un mensaje compartido por las personas cercanas a Giraldo Velásquez.

