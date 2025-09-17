Mayor de la Policía desaparecido en Manizales fue hallado sin vida junto a otro hombre

Las autoridades empezaron la investigación por la extraña desaparición y muerte del mayor Edward Fabián Vergara, adscrito a la Policía Metropolitana de Manizales, Caldas, que fue visto por última vez el pasado 9 de septiembre.

Su cuerpo fue hallado junto a otro hombre, quien sería Gian Marco Roldán y que era la persona con la que estaba el día que se perdió el rastro de ambos.



¿Qué pasó el día de la desaparición del mayor de la Policía?

Según se informó, el oficial, de 39 años, y su acompañante, de 21, salieron del barrio La Carola, en Manizales, donde ambos vivían, en un carro Mazda, que más tarde fue encontrado abandonado en un peaje hacia Armenia.

El mayor Vergara era el jefe del Centro Automático de Monitoreo de la Policía Metropolitana de Manizales.



Tras reportarse su desaparición, la Policía Metropolitana de Manizales informó que “se dispuso la conformación de un equipo interdisciplinario con el fin de brindar acompañamiento psicosocial a su familia y allegados”.

“A través de la Seccional de Inteligencia y demás especialidades del servicio, se adelantó la recolección de información y la búsqueda activa en zonas urbanas y rurales de la ciudad, así como en departamentos aledaños, con el fin de establecer su paradero”, agregó el texto.



¿Cómo hallaron los cuerpos?

De acuerdo con información suministrada por la Policía Nacional, “la comunidad de la vereda Río Claro, en el municipio de Villamaría, informó ayer (martes 16 de septiembre) a través de la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional sobre el hallazgo de dos cuerpos en zona boscosa de esta área rural”.

“La Policía Nacional, en conjunto con el CTI se desplazó hasta dicho paraje donde se encuentran dos cuerpos. Uno de ellos, por sus características, podría tratarse del mayor Edward Fabián Vergara Sierra, adscrito a la Policía Metropolitana de Manizales, quien fue visto por última vez el pasado 9 de septiembre”, agregó.

Dichas características estaban relacionadas con la ropa que llevaban puesta las víctimas. El mayor, según el reporte de la desaparición, usaba una camiseta de la Selección Colombia beige marcada con el número 17 y el nombre Dayro Moreno, una chaqueta impermeable, un jean y tenis blancos.



“Se minimizó su ausencia con explicaciones que hoy se demuestran erradas”

La hermana del oficial emitió un comunicado que publicó el medio Blu Radio, en el que se leía: “La familia lamentamos no solo su pérdida, sino también la manera en que se manejó públicamente su desaparición. Las declaraciones irresponsables emitidas por el alcalde Jorge Eduardo Rojas y la secretaria Paula Sánchez, en las que se minimizó su ausencia con explicaciones que hoy se demuestran erradas, causaron gran desconcierto y dolor adicional en un momento de angustia”.

Lo anterior, porque horas antes de que se informara sobre el hallazgo de los cuerpos, el alcalde de Manizales declaró sobre el mayor Vergara que “es un tema que ya ha ocurrido antes y estamos a la espera de la información completa para precisar la ubicación exacta”.

No se han dado detalles sobre la forma en que murieron el mayor Vergara y su acompañante, pero la Policía instó “a la comunidad que pueda informarnos sobre circunstancias, sobre autores o cualquier información que nos puedan dar para avanzar en esta investigación”.

