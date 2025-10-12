Firma plan de paz para Gaza, EN VIVO: Trump dice que "guerra" entre Israel y Hamás "ha terminado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo, desde el Air Force One de camino a Tel Aviv, que la guerra entre Israel y Hamás "ha terminado". "La guerra ha terminado. La guerra ha terminado, ¿lo entienden?", aseguró Trump a los periodistas desde el avión presidencial poco después de partir de Washington para su viaje a Oriente Medio. El mandatario hizo esta declaración tras ser preguntado sobre un comentario del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que sugería que las operaciones militares de Israel no habían terminado por completo.

Trump tiene previsto este lunes viajar a Egipto, donde él y el presidente Abdel Fattah el-Sisi encabezarán una cumbre para debatir el proceso de paz en Gaza con más de 20 países.

El presidente estadounidense, que se reunirá con las familias de los rehenes este lunes y posteriormente dará un discurso ante el parlamento israelí (knéset), también dijo que cree que el alto el fuego en Gaza se mantendrá. En ese sentido, el republicano anotó que una de las razones por las que cree que el acuerdo se mantendrá es porque la gente está "cansada" del conflicto. Durante una larga rueda de prensa con los medios desde el avión presidencial, el mandatario dijo que ahora las dos partes del conflicto "están felices".



Hamás deberá entregar este lunes a Israel los últimos rehenes que mantiene en la Franja de Gaza a cambio de prisioneros palestinos, horas antes de la cumbre por la paz en Egipto. La primera fase del acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, que entró en vigor el viernes, contempla el canje de los últimos rehenes israelíes en Gaza -20 vivos y 28 fallecidos- por casi 2.000 palestinos recluidos en cárceles israelíes, entre ellos 250 presos "por motivos de seguridad nacional". En el cuarto día del alto el fuego, el retorno de los rehenes marcará un "hecho histórico" mezclado con "tristeza" y "alegría", declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

