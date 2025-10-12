En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Firma plan de paz para Gaza, EN VIVO: Trump dice que "guerra" entre Israel y Hamás "ha terminado"
EN VIVO

Firma plan de paz para Gaza, EN VIVO: Trump dice que "guerra" entre Israel y Hamás "ha terminado"

El encuentro en Sharm el Sheij, en Egipto, será copresidido por Donald Trump y el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, y asistirán numerosas autoridades mundiales.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 12 de oct, 2025
Donald Trump
AFP

